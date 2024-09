GeoTour am Schlossberg: Wo in Nagold Wasser zu Stein wird

Dreck, Staub und Stein – wer genau hinsieht, blickt in über 200 Millionen Jahre Erdgeschichte! Die „GeoTour – Zwischen Meer und Wüste“ führt auf Halbhöhe über den Schlossberg und an der Nagold entlang und bietet dabei Einblicke in die Welt des Kreislaufs von Wasser, Erde und Steinen.