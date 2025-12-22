Georg Steinhauser: Wie Borreliose einen deutschen Radprofi ausbremste

Monatelang rätselt Georg Steinhauser nach der Ursache für seinen Leistungseinbruch und Lustlosigkeit - bis ein Zeckenstich als Auslöser entlarvt wird. Die Erkrankung stellt sein Leben auf den Kopf.
Bregenz - In den dunkelsten Stunden schottete sich Radprofi Georg Steinhauser komplett ab. Der Giro-Etappensieger von 2024 rätselte, warum er sich so missmutig fühlte und plötzlich nur noch mit verminderter Leistung in die Pedale treten konnte. "Drei Tage war ich daheim in meiner Wohnung, habe mit niemandem gesprochen. Ich habe gefühlt kein Fenster geöffnet. Da habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann", sagte der 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.