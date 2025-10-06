Georg-Müller-Schulen in VS boomen: Wie eine Schule an Ansehen wächst – und an Schülern

Die Georg-Müller-Schulen in Schwenningen erstrahlen mit Neubau im frischen Glanz – und boomen. Trotzdem musste vielen Schulbewerbern eine Absage erteilt werden. Warum?
Eigentlich hat die private christliche Grund- und Realschule bisher ganz unscheinbar an ihrem Standort an der Eichendorffstraße im Industriegebiet Dickenhardt gewirkt. Doch spätestens seitdem im Jahr 2021 zwei angrenzende ehemalige Fabrikgebäude gekauft wurden, um die Schulen zu erweitern, hat sich auch ihr Erscheinungsbild verändert.