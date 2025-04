„Georg Elser war ein Sehender“: Freiburger Verein hält Gedenken an Hitler-Attentäter am Leben

Freiburger Verein hält Gedenken an Hitler-Attentäter am Leben

1 Im Freiburger Stadtteil Vauban steht eine Stele zum Gedenken an Georg Elser Foto: Kleinow

Der Georg-Elser-Arbeitskreis aus Freiburg hat zum 80. Jahrestag der Ermordung des Hitler-Attentäters zwei Veranstaltungen geplant. Zudem erklärt Karl-Heinz Schmid, welche Verbindung Elser zur Stadt Freiburg hat.









Der 8. November 1939 war ein Tag, der die Welt zum Besseren hätte verändern können: An diesem Tag hat der Schreiner Georg Elser (1903 bis 1945) in München versucht, Adolf Hitler zu töten. Am 9. April jährt sich zum 80. Mal die Ermordung Elsers durch die Nazis im KZ Dachau. Für den Georg- Elser-Arbeitskreis, der das Andenken wachhält, ist dies auch in Freiburg ein besonderer Gedenktag, wie Karl-Heinz Schmid für den Arbeitskreis berichtet.