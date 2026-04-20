Geopolitische Krisen: So hat sich die Sparkasse Kinzigtal 2025 wirtschaftlich entwickelt

Geopolitische Unsicherheiten und schwankende Märkte konnten der Sparkasse Kinzigtal im vergangenen Jahr wenig anhaben. Der Vorstand stellte in Haslach die Zahlen vor.
Die Sparkasse Kinzigtal hat in ihrer Bilanzpressekonferenz in der Haslacher Sparkassenhauptstelle ein insgesamt positives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Vorstandsvorsitzender Sebastian Lebek bezeichnete die Fusion vor fünf Jahren als „sehr, sehr gute Entscheidung“, die dazu beigetragen habe, die Sparkasse Kinzigtal noch effizienter und stabiler aufzustellen.