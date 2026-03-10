1 Im Schnitt um 19 Prozent stiegen die Schokopreise beim Schweizer Hersteller. (Symbolbild) Foto: Walter Bieri/Keystone/dpa Lindt & Sprüngli hat die Preise für seine Schokolade kräftig angehoben – und so den Gewinn deutlich gesteigert. Wie Kunden auf die Preissteigerungen reagiert haben.







Kilchberg - Mit kräftigen Preiserhöhungen bei Schokolade hat der Schweizer Hersteller Lindt & Sprüngli im vergangenen Jahr deutlich mehr Gewinn gemacht. Die Preisaufschläge von rund 19 Prozent begründet das Unternehmen unter anderem mit den gestiegenen Kakaopreisen. Der Reingewinn lag 8,1 Prozent höher als im Jahr zuvor bei 726,7 Millionen Franken (806 Mio. Euro).