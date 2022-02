1 Vier Restaurants aus der Region sind in der Top-Kategorie des Genussführers 2022 zu finden. (Symbolfoto) Foto: ©s-motive – stock.adobe.com

Schlemmen und dabei die regionale Gastronomie unterstützen? Das geht. Allein ein Blick in den Genussführer 2022 genügt. Denn darin sind über 310 Betriebe in Baden-Württemberg zu finden, die besonderen Wert auf regionale Zutaten in ihren Küchen legen.















Oberndorf - Die Restaurants der „Schmeck den Süden“-Gastronomen werden nach sogenannten "Löwen" bewertet, drei sind maximal möglich. Diese 320 Gastronomen aus Baden-Württemberg sind eine landesweite Vereinigung regional arbeitender Restaurants. Sie setzen den Standard für einen vertrauensvollen Umgang mit regionalen Produkten.

Für die Bewertung des Genussführers muss jeder Betrieb mindestens drei regionale Gerichte anbieten. Die jeweilige Herkunft der verwendeten Produkte wird dokumentiert. Anschließend entstehen drei Kategorien für die Breite des regionalen Angebots.

Klassifizierung in "Löwen"

Bekommt der Betrieb "einen Löwen", wurden mindestens drei Gerichte auf der Speisekarte regional geprüft. In der nächsten Kategorie "zwei Löwen" ist dies bei sechs Gerichten der Fall. Mit "drei Löwen" wurde 90 Prozent des Speiseangebots regional überprüft. In dieser Kategorie wird der Betrieb außerdem mit dem Titel „Haus der Baden-Württemberger Weine“ ausgezeichnet und nach „Service Qualität Deutschland“ zertifiziert. Je mehr Löwen ein Restaurant auf der Speisekarte aufweist, desto mehr Gerichte werden aus regionalen Rohstoffen zubereitet.

Wer also viel Wert auf regionale Produkte legt und die heimische Gastronomie schätzt, kommt besonders im Zollernalbkreis und im Kreis Calw auf seine Kosten. In der Drei-Löwen-Kategorie sind insgesamt 30 Gastronomiebetriebe aus ganz Baden-Württemberg vertreten. Vier davon kommen aus der Schwabo-Region.

Regionale Küche im Kreis Calw

In der Top-Kategorie ist unter anderem der Landgasthof Löwen in Wildberg-Schönbronn mit dabei. Das Restaurant des Vier-Sterne-Hotels der Familie Rentschler setzt auf bodenständige, schwäbisch-regionale Küche. Auf der Speisekarte sind Gerichte von Klassikern aus dem Schwarzwald bis hin zu vegetarischen Spezialitäten zu finden.

Auch in Bad Teinach-Zavelstein kommen Feinschmecker der regionalen Küche auf ihre Kosten. Das Hauptrestaurant des Hotels Krone Lamm wurde für den Genussführer ausgezeichnet. Berlins Krone Lamm bietet hausgemachte, regionale Spezialitäten und abwechslungsreiche Menüs an. Das Restaurant wirbt auf seiner Website mit dem sogenannten Jahreszeitenmenü, dessen Hauptzutaten aus einem Umkreis von maximal 33 Kilometern stammen. Auch Vegetarier und Veganer kommen hierbei nicht zu kurz.

Restaurants im Zollernalbkreis ausgezeichnet

Im Zollernalbkreis haben es das Dorfgasthaus Unser Lamm in Rosenfeld-Bickelsberg und der Gasthof Linde in Albstadt in die Drei-Löwen-Kategorie geschafft.

Der Rosenfelder Betrieb bietet quer durch regionalen Genuss. Egal ob Vesper, Wild, Fisch oder Linsen - auf der Speisekarte stehen durchweg schwäbische und saisonale Gerichte. Allerdings sucht man neben Käsespätzle vergeblich nach weiteren vegetarischen Hauptgerichten.

Im Herzen von Albstadt-Ebingen befindet sich der Gasthof Linde. Das Restaurant verkörpert traditionelle baden-württembergische Gastronomie und bietet eine breit aufgestellte Heimatküche. Für eine besondere Transparenz sorgt eine Liste der regionalen Partner und Lieferanten des Betriebs. Vegetarische Genießer kommen ebenfalls in den Genuss der regionalen Küche.

Weitere Kategorien

In den beiden anderen Löwen-Kategorien sind noch viele weitere Gastronomen aus der Region zu finden. Für alle, die Lust auf regionale Gerichte haben, ist im Genussführer 2022 sicherlich etwas mit dabei.