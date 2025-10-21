Genuss, Markt und Ausstellung: Das wird den Ettenheimer Martini-Veranstaltungen geboten

Am 8. und 9. November bieten rund 200 Händler beim Martinimarkt ihre Waren an, am 14. November steht Wein und Genuss im Mittelpunkt. Auch eine Ausstellung lockt an.

Im Ettenheimer Veranstaltungskalender sind mit Martinimarkt und Martiniabend wieder beliebte Besuchermagneten vermerkt. Das Besondere: Mit einer Bilderausstellung und dem Magazin „50 Jahre eine Stadt“ soll das Jubiläumsjahr zur Feier der Eingemeindung ein eindrucksvolles Ende finden. Darüber berichtet die Verwaltung in einer Mitteilung. Ein Überblick.

Martinimarkt: In Ettenheim herrscht am Samstag und Sonntag, 8. und 9. November, wieder bunte Jahrmarktatmosphäre. Schauen und kaufen, Freunde und Bekannte treffen oder ein Schwätzchen halten – das ist beim Martinimarkt angesagt, erklärt die Stadt. Rund 200 Marktbeschicker werden ihre Waren anbieten – von Körben, Bürsten, Schmuck, Strickwaren, Vorhängen, Textilien aller Art über Haushaltshelfer und Spielwaren bis hin zu Süßigkeiten, Gewürzen und Dingen, die es unter dem Jahr seltener zu kaufen gibt. An beiden Tagen haben auch die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet, heißt es weiter.

Los geht es am Samstag bereits um 8 Uhr. Eröffnet wird das Ganze offiziell um 11 Uhr durch den Fassanstich des Bürgermeisters Bruno Metz, musikalisch umrahmt von einer Abordnung der Stadtkapelle. Traditionell wird das Fass nicht mit Bier, sondern mit Ettenheimer Martiniwein gefüllt sein, verspricht die Stadt. Es ist der erste Wein des aktuellen Jahres, den Winzermeister Michael Weber analysieren und beschreiben wird. Anschließend können ihn die Gäste gratis verkosten. Am Sonntag beginnt das bunte Treiben um 11 Uhr.

Ausstellungen und Vorstellung des Magazins: In diesem Jahr feiert die Stadt gemeinsam mit ihren Ortschaften ein besonderes Jubiläum: 50 Jahre Gemeindegebietsreform. Dieses Ereignis war ein wichtiger Meilenstein und Grundlage einer erfolgreichen Entwicklung für die Menschen in Ettenheim, erklärt die Verwaltung.

Bereits im Frühjahr wurde das Motto „50 Jahre – eine Stadt“ mit einem großen Fest gefeiert. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres laden eine Fotoausstellung im Bürgersaal über den Martinimarkt, organisiert von Thomas Dees, sowie ein Magazin mit Geschichten der Menschen und Impressionen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten dazu ein, die Zeit noch einmal lebendig werden zu lassen. Die Ausstellung zeigt Bilder aus den Sammlungen von Bertold Zimmermann, Bruno Wortmann und Gerd Blattmann und ist bis zum 19. November im Bürgersaal des Rathauses zu sehen. Das Magazin ist kostenlos im Bürgersaal während der Ausstellung ausgelegt und darf mitgenommen werden, heißt es weiter.

„Unterwegs“-Ausstellung ist ebenfalls zu sehen

Die Ausstellung hat wie folgt geöffnet: Samstag und Sonntag, 8. und 9. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr; Montag bis Mittwoch, 10. bis 19. November, von 9 bis 12 Uhr, zusätzlich Montagnachmittag von 14 bis 16 Uhr sowie Mittwochnachmittag von 14 bis 16 Uhr; Samstag und Sonntag, 15. und 16. November, von 14 bis 17 Uhr.

Parallel zur Ausstellung im Bürgersaal kann die Ausstellung „Unterwegs“ von Simone Rabe im Rahmen von „Kunst im Rathaus“ im Obergeschoss des Rathauses besichtigt werden. Die Ausstellung ist an beiden Markttagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Martiniabend: Gutes Essen, ausgewählte Weine, Musik und Tanz: Auch in diesem Jahr findet der traditionelle Martiniabend am Freitag, 14. November, ab 19 Uhr in der Münchgrundhalle in Altdorf statt, so die Mitteilung weiter. Das Speiseangebot von Feinschmeckerservice Gruninger verspricht besonderen Genuss. Die Weine der Winzergenossenschaft Münchweier sind passend dazu ausgesucht, betont die Stadt. Tom Robin sorgt mit seiner Show- und Tanzband für Unterhaltung. Weitere Infos stehen auf dem Flyer, der im Bürgerbüro sowie in Geschäften in der Innenstadt ausliegt. Karten sind ab dem heutigen Mittwoch erhältlich.

Info – Karten im Vorverkauf

Die Karten für den Martiniabend sind ab morgen für 89 Euro im Bürgerbüro Ettenheim unter Telefon 07822/ 43 22 10 erhältlich. Es gibt keine Abendkasse, betont die Stadt in einer Mitteilung.