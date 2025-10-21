Genuss, Markt und Ausstellung: Das wird den Ettenheimer Martini-Veranstaltungen geboten

Am 8. und 9. November bieten rund 200 Händler beim Martinimarkt ihre Waren an, am 14. November steht Wein und Genuss im Mittelpunkt. Auch eine Ausstellung lockt an.
Im Ettenheimer Veranstaltungskalender sind mit Martinimarkt und Martiniabend wieder beliebte Besuchermagneten vermerkt. Das Besondere: Mit einer Bilderausstellung und dem Magazin „50 Jahre eine Stadt“ soll das Jubiläumsjahr zur Feier der Eingemeindung ein eindrucksvolles Ende finden. Darüber berichtet die Verwaltung in einer Mitteilung. Ein Überblick.