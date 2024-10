Café Vielfalt: Ein Ort der Begegnung in St. Georgen

Genuss in St. Georgen

1 Karin Ettwein (links) und Kirsten Heinzmann (rechts) bekommen tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Sven-Luca Hackenjos. Foto: Emelie-Doreen Baisch

Das Café Vielfalt in der Innenstadt, wo Begegnungen, Gespräche und regionales Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen – ist ein Ort für alle.









Link kopiert



Wer sich in St. Georgen im Café Vielfalt an einen Tisch setzt, der erhält zur Begrüßung nicht nur ein nettes Lächeln, sondern auch eine Karaffe mit erfrischendem Wasser – und das kostenlos. In deutschen Lokalen ist das eine Seltenheit, im Café Vielfalt aber ist es eine logische Folge des Konzepts.