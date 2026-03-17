Genuss in Albstadt: Küchenchef gibt heiße Tipps zur Bärlauchwoche

Im April gibt es in Albstadt die traditionelle „Bärlauch-Woche“: Was es mit dem Gewächs auf sich hat, erklärt Stefan Schuler vom Gasthof Linde in Ebingen.
Ende März bis Anfang April wird sie wieder eingeläutet: die Bärlauchsaison. Je nach Wetterlage mal etwas früher oder etwas später, erklärt Stefan Schuler, so wie auch bei Spargel oder Erdbeeren. Vor diesen beiden Köstlichkeiten ist also der Bärlauch an der Reihe, wie der Küchenchef des Gasthofs Linde in Ebingen erläutert. Hauptsächlich kommt die Pflanzenart der Gattung Lauch in Laubwäldern vor, auf leicht feuchten Böden.