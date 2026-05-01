Genug Unterschriften gesammelt: In Kappel-Grafenhausen könnte bald die Entscheidung über das Krematorium fallen

Der Gemeinderat Kappel-Grafenhausen befasst sich am 18. Mai mit dem Ergebnis des Bürgerbegehrens – und mit einem Termin für den Bürgerentscheid.
Für das Bürgerbegehren „Krematorium“ sind fristgerecht insgesamt 365 Unterschriften im Rathaus Kappel eingegangen. Darüber berichtet die Gemeinde Kappel-Grafenhausen am Freitagmittag in einer Mitteilung. Demnach sei nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass die gesetzlich erforderliche Zahl gültiger Unterschriften erreicht wurde. Damit wären die Voraussetzungen für die Zulassung des Bürgerbegehrens – und gegebenenfalls für einen anschließenden Bürgerentscheid – erfüllt sind, betont die Gemeinde weiter. Die formale Prüfung wird in den kommenden Tagen beendet, heißt es weiter