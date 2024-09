Genug Lehrer: Warum die Lahrer Schulen keine Personalsorgen haben

1 Vollversorgung melden alle Schulen, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat: (Symbolbild) Foto: Weißbrod/dpa

Die Schule geht wieder los. Zum Start ist der Tenor an den Bildungseinrichtung in Lahr und Umgebung einhellig: Die Stellen sind besetzt und das Vertrauen in Regierungspräsidium und Schulamt ist groß.









Gegen den Trend: Während in Deutschland Zehntausende Lehrkräfte fehlen und sogar Maßnahmen wie die Vier-Tage-Woche für Schüler diskutiert wird, sind in Lahr solche Überlegungen gar nicht nötig, wie eine Umfrage unserer Redaktion zum Schulstart ergab. Ev Tschentschel vom Clara-Schumann-Gymnasium in Lahr gibt schulübergreifend an, dass „wir in der Ortenau super ausgestattet sind.“ Das liege auch daran, dass Lahr auch als Wohnraum hochgeschätzt sei: „Wir gehören ja mittlerweile zum Speckgürtel Freiburgs“, so die Schulleiterin.