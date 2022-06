1 Präsentation der Wilde Sau-Wochen an der Diebstichhütte bei Kaltenbronn (von links): Stephanie Dickgiesser, Bürgermeister Marco Gauger, Uwe Baumann, Bianca Brosch und Hausherr sowie Jagdpächter Karl-Heinz Becker. Foto: Stadler

Bad Wildbad - An der Diebstichhütte, einer 100 Jahre alten Holzhütte auf einer idyllischen Waldlichtung nahe Kaltenbronn, wurden die Bad Wildbader Aktionen und genussvollen Kreationen zu den "Wilde Sau"-Wochen vorgestellt. Neben dem Pilotprojekt rund um das Schwarzwild laden 30 Stände am Sonntag, 19. Juni, zu einer Neuauflage des Naturpark-Marktes in den Kurpark ein.

Am höchsten Punkt des Landkreises Calw, in einem seltenen Naturraum, in dem sich Auerwild und Hirsch begegnen, gaben die Stadt Bad Wildbad im Beisein des Jagdpächters Karl-Heinz Becker und des Forstrevierleiters Michael Gues den Startschuss für die "Wilde Sau"-Wochen vom 19. Juni bis zum 17. Juli. Am Zusammentreffen wirkte auch Uwe Baumann mit, der das Projekt "Wilde Sau – Schwarzwild aus dem Schwarzwald" seit längerem in vielfacher Hinsicht begleitet und den ergänzenden Bildungsauftrag sowohl in gedruckter Form als auch mit verschiedenen Veranstaltungsformaten vermittelt.

Zudem stellte Bianca Brosch das Erfolgsprojekt Naturpark-Markt vor, das in der wiederholten Auflage am Sonntag, 19. Juni, von 11 bis 18 Uhr in den Kurpark einlädt. Mehr als 30 Stände laden mit regionalen und saisonalen Produkten, wie geräucherter Wildsalami, Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, Holzofenbrot und Gemüse der Saison oder Ziegenkäse aus dem Tal zu einem vielfältigen Genuss- und Einkaufserlebnis ein. Mit dabei ist auch der "Wilde Sau"-Foodtruck mit Spezialitäten und Leckereien vom heimischen Wildschwein.

An diesem Sonntag starten auch die verschiedenen, vier Wochen dauernden Aktionen und Angebote in Bad Wildbad beim Projekt "Wilde Sau" des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, gefördert mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg. Stephanie Dickgiesser, Leiterin der Touristik Bad Wildbad, freute sich, dass nach pandemiebedingten Absagen nunmehr der dritte Anlauf für die kreativen Ideen rund um das Schwarzwild durchstarten kann. Das tolle Motto, so Bürgermeister Marco Gauger, lockt die Anbieter aus der Reserve und zeigt, dass Bad Wildbad frech sein kann. Untermauert wurde dies mit den von Gauger und Dickgiesser getragenen Shirts mit der Aufschrift "bad – wild – bad" unter einem Wildsaufoto, das neben Schürzen und weiteren Merchandising-Artikeln in der Tourist-Info erhältlich ist.

Mit den "Wilde Sau"-Wochen bekommt das Schwarzwild, dem nachgesagt wird, vor langer Zeit die Quellen mit wohltuendem Thermalwasser erschnüffelt zu haben, die verdiente Aufmerksamkeit. Rund zehn Partner der Touristik Bad Wildbad beteiligen sich mit einer interessanten Mischung aus leckeren Wildsau-Gerichten an dieser Aktion. Die Gäste dürfen sich auf feine Genusskreationen und interessante Erlebnisse freuen. Der Wildbader Hof ergänzt seine Speisekarte um eine Extraseite mit "Spezialitäten der Wildsau" und wechselnden Tagesgerichten. Für Dorfmetzger Werner Gauß aus Christophshof ist Wildschweinfleisch ein ganzjährig verfügbarer besonderer Genuss. Er verarbeitet in Handarbeit seit nahezu 15 Jahren ausschließlich heimisches Wild zu leckeren Wildspezialitäten, wie Schinken, Salami, Grillwürste und einiges mehr. Mit seinen feinen Kreationen ist Metzger Gauß auch auf dem Naturpark-Markt vertreten. Zudem bietet er zusammen mit Uwe Göbel vom Forst Baden-Württemberg am Freitag, 24. Juni, eine spezielle Wild-Wanderung über drei Kilometer an. Start ist um 14.30 Uhr am Dorfplatz in Sprollenhaus. Im Unkostenbeitrag von sechs Euro ist nach der moderaten Strecke auf befestigten Wegen eine Verköstigung enthalten.

"Wildschwein satt" verspricht das Foxy-Bräu-Restaurant in den Kurparkanlagen von Bad Wildbad mit seiner "Wilde Sau"-Zusatzkarte. Ein gastronomisches Festival versprechen beispielsweise die "Wildschwein-Pfütze" mit feiner Kraftbrühe vom Schwarzkittel, "Wildschwein-Maultaschen", der "Keiler Burger", "Wildes Durcheinander" oder "Dry Aged Wildschwein-Koteletts". Dabei wurde zum zünftigen Schwarzkittel-Menü das leichte, dunkle Sommer-Sonderbier "Königlicher Keiler" liebevoll gebraut. Im Restaurant JJs in der Raugrundstraße gibt es "Wildes Vesper" mit Wurst und Schinken von der Wildsau, aber auch "Wilder Salat". Grillabende laden mit Wildschweinbratwürsten und Wildsau aus dem Smoker ein.

Wildschwein-Menüs lassen sich auch gut mit einem Gin starten. Christopher Müller vom "Bruno – Enztal Gin" empfiehlt seine Cocktailkreation "Wilde Sau Fizz" als Aperitif. Er besteht aus Gin, Birnensaft, Rohrzuckersirup, Preiselbeeren und Thymian und passt perfekt zu jedem Wildschwein-Menü. Einen "Keiler-Kaffee" oder "Keiler-Espresso" gibt es in der Kaffee-Manufaktur Bad Wildbad, auch in der nachhaltigen Pfandflaschenverpackung. Er eignet sich sowohl für den heißen Filterkaffee als auch für den kalten Eiskaffee. Mit "Keiler-Eis" oder "Wilde-Sau-Haselnuss-Eis" lädt das Restaurant "Toscana Due" nicht nur an heißen Tagen mit selbst gemachten Eissorten aus regionalen Zutaten ein.

Konstanze Vetter, Autorin und Herausgeberin des Buches "Wildi und die Flucht aus Wildbad", lädt Kinder während der "Wilde Sau"-Wochen zu Lesungen und Wanderungen ein. Am Freitag, 24. Juni, startet um 15 Uhr am Rossini-Brunnen die "Wilde Wildi"-Lesung mit Umtrunk aus der Heilquelle und Flanieren durch das historische Bademuseum sowie Bemalen von Findersteinen. Am Dienstag, 12. Juli, bricht Autorin Vetter um 15 Uhr mit Kindern in festem Schuhwerk am Parkplatz Campingplatz Kleinenzhof zu einem 30-minütigen Aufstieg zum "Wilden Wildi-Tausch-Schatz" über den Original Graf-Eberhard-Fluchtweg auf. Bei dieser Wanderung mit Lesung dürfen die teilnehmenden Kinder etwas von ihren Spielsachen zum Tauschen mitbringen. Anschließend liest sie aus dem Wildi-Buch vor.

