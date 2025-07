Genossenschaft in Pfalzgrafenweiler: Weiler Wärme trennt sich von Elektromobil-Sparte

1 Veränderungen bei der Weiler Wärme (von links): der aus dem Vorstand ausgeschiedene Reinhold Möhrle und sein Nachfolger Arndt-Philipp Pfrommer, die Vorstände Martin Bernhardt und Siegfried Neub, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Haupt und Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Traub Foto: Stadler Die Energiegenossenschaft Weiler Wärme in Pfalzgrafenweiler wächst und wächst. Nun gibt es Neuerungen. Der Vorstand hat sich verjüngt, „Weiler Mobil“ wird ausgegliedert.







Erstmals setzt die Energiegenossenschaft Weiler Wärme einen Vorstand in Vollzeit ein. Bei der Vorstellung des 31-jährigen Arndt-Philipp Pfrommer erläuterte das Vorstandsteam diesen Schritt, nachdem sich die Bürgergenossenschaft in den vergangenen fünf Jahren durch starkes Wachstum verdoppelt habe. In diesem Jahr steht der 1000. Hausanschluss an.