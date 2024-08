Der Premiumwanderweg „Genießerpfad U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg“ in Schonach hat es bei der Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ unter die besten elf Wanderwege geschafft.

Unter 80 weiteren Tageswanderwegen konnte sich der U(h)rwaldpfad als einer der besten behaupten und wurde zudem zum schönsten Wanderweg 2025 in Baden-Württemberg gewählt, informiert die Gemeindeverwaltung Schonach in einer Mitteilung. Deutschlandweit siegte demnach der „Osterspaier Langhalsweg“, ein Wanderweg in Rheinland-Pfalz.

Die Gemeinde Schonach, das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, ForstBW und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH bedanken sich bei allen, die für den U(h)rwaldpfad abgestimmt haben. „Das großartige Ergebnis, Platz elf, zeigt die hohe Wertschätzung und Beliebtheit des Wanderwegs“, so die Gemeindeverwaltung.

Reportage im Fernsehen

Um die Auszeichnung zu würdigen, drehte das SWR-Fernsehen vor Ort eine Reportage über den U(h)rwaldpfad, die am 23. August in der Sendung „Kaffee oder Tee“ zu sehen sein soll, schreibt die Verwaltung.

Wie die Gemeinde Schonach betont, biete der U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg alles, was den Hochschwarzwald ausmacht. Der Weg führt durch abwechslungsreiche und ruhige Landschaften mit Wäldern, Wiesen und Mooren. Neben den beeindruckenden Elzwasserfällen biete der Pfad Ausblicke in Richtung Rheinebene, Vogesen, Nordschwarzwald und Schwäbische Alb.

Viele kleine Kuckucksuhren

Der U(h)rwaldpfad hebt sich durch zahlreiche kleine Kuckucksuhren am Wegrand hervor. Immerhin ist der Schwarzwald weltbekannt für seine Kuckucksuhren, die hier seit fast 300 Jahren hergestellt werden. Diese tiefe Verbindung zwischen Produkt und Landschaft sei einzigartig und werde auf dem Pfad eindrucksvoll präsentiert.

Kunst und Kultur

Kunst und Kultur spielen ebenfalls eine große Rolle. Der höchstgelegene Bauernhof des mittleren Schwarzwalds, der Schänzlehof, und der 300 Jahre alte Ochsenhof sind nur einige der kulturellen Höhepunkte. Direkt am Weg liegt auch der Kunstgarten. Auch für Spaß, Spiel und Action ist gesorgt. Die Auerhahnkugelbahn, bei der ein Tennisball benötigt wird, begeistert Jung und Alt gleichermaßen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Kulinarische Genüsse

Kulinarisch bietet der U(h)rwaldpfad viele Genüsse. Die urige, holzgeschnitzte Gaststätte Schwedenschanze lädt zu einem Schwarzwälder Vesper ein. Ein kleiner Getränkebrunnen, die „Schnapsdrossel“, bietet unterwegs Erfrischung und das Skilifthäusle am Rohrhardsberg lädt zur Abkühlung und Stärkung ein.

Die Pflege und Instandhaltung des Wegs liegt seit Jahren in den Händen des Jugendprogramms „Wilde Walwelt“, das von ForstBW ins Leben gerufen wurde. Dieses sensibilisiert Kinder und Jugendliche für Natur und Umwelt.