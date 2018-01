Gengenbach Über 5000 Hästräger beim VSAN-Landschaftstreffen

Daraufhin erfolgte die Stadtschlüssel-Übergabe im Rathaus. "Noch nie waren so viele Menschen bei unserem Hemdenglunker, eine wahnsinning beeindruckende Aussicht von hier oben", freute sich Bürgermeister Thorsten Erny und sprach seinen Dank vor allem an die Zünfte aus, die sich zum Narrentreffen der VSAN versammelt hatten – darunter auch Zünfte aus der Schweiz, und solche, die bisher noch nie außerhalb ihres Heimatortes teilgenommen haben. Mit der Schlüsselübergabe habe nun der Schalk über die Fasendszeit das Sagen in der Stadt – was einen närrischen Ausnahmezustand bedeutet: Stadtkapellen und Guggenmusiken zogen durch die Straßen und in allen Gaststätten, zahlreichen Zelten und dem Narrenkeller wurde bis in die frühen Morgenstunden gesungen, gelacht und getanzt.

Auch am Sonntag war es in der historischen Altstadt laut: Zum großen Umzug kamen zahlreiche Besucher und feierten gemeinsam mit den 41 teilnehmenden Zünften – darunter 27 der VSAN angehörig ­­– die närrische Zeit. Glücklicherweise schien die Sonne während des gesamten Umzugs, kein Regenschirm wurde gebraucht, sodass die Menschen an den Straßenrändern gute Sicht auf die Hästräger und Musiker hatten.

Neben den heimischen Spätlehanseln und den Gengenbacher Hexen sowie den benachbarten Zünften aus Reichenbach, Berghaupten und Offenburg, sorgten auch unter anderem die "Narrizella Ratoldi" aus Radolfzell, die Narrenzunft Schömberg, die Fasnachtsvereinigung Herbstein, die Narro-Altfischerzunft aus Laufenburg, die Narrenzunft Frohsinn aus Donaueschingen und die Endinger Narrenzunft für Wirbel in der Stadt. Nach dem Umzug tummelten sich die Menschen an den Essens- und Getränkeständen und feierten am Sonntag bis spät abends gemeinsam auf der Straße.