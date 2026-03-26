Generationswechsel beim ZMF: Tradition des Freiburger Zeltmusikfestival wird fortgesetzt

Das Programm des Zeltmusikfestivals in Freiburg ist nahezu komplett. Vom 15. Juli bis zum 2. August werden zahlreiche Künstler aus verschiedenen Genres auftreten.
Die ersten Konzerte mit den Sportfreunden Stiller und Meute sind schon ausverkauft, das Programm nahezu komplett: Das Zeltmusikfestival (ZMF) ist so langsam startklar für eine neue Ausgabe, die am 15. Juli beginnt. Mit den Brit-Rockern Razorlight und Reggae-Legende Burning Spear, der das Festival eröffnen wird, konnten zuletzt weitere namhafte Musik-Größen verpflichtet werden.