Generationswechsel beim ZMF: Tradition des Freiburger Zeltmusikfestival wird fortgesetzt

Das Programm des Zeltmusikfestivals in Freiburg ist nahezu komplett. Vom 15. Juli bis zum 2. August werden zahlreiche Künstler aus verschiedenen Genres auftreten.

Die ersten Konzerte mit den Sportfreunden Stiller und Meute sind schon ausverkauft, das Programm nahezu komplett: Das Zeltmusikfestival (ZMF) ist so langsam startklar für eine neue Ausgabe, die am 15. Juli beginnt. Mit den Brit-Rockern Razorlight und Reggae-Legende Burning Spear, der das Festival eröffnen wird, konnten zuletzt weitere namhafte Musik-Größen verpflichtet werden.

Wie in jedem Jahr setze man auch wieder darauf, jede Menge Kultur bei freiem Eintritt im Rahmenprogramm des gemeinnützigen Festivals anbieten zu können, so Hanna Teepe, die ab diesem Jahr alleinige Geschäftsführerin des Festivals ist. Der langjährige Technische Leiter Dieter Pfaff hat sich mit 71 Jahren aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Neben Pfaff, der auch Gesellschafter des Festivals war, scheiden zudem die bisherigen Gesellschafter Andreas Schnitzler und Alexander Heisler aus. Heisler hatte das Festival Anfang der 1980er-Jahre gegründet.

ZMF soll ein „Festival für Alle“ bleiben

Das ZMF hat damals als „Ein Festival für alle“ begonnen. Das Fundament legten die Gesellschafter Schnitzler, Pfaff und Festivalgründer Heisler. Wichtig war dabei auch, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die das Festival tragen und der Region noch viele weitere Jahre einen niedrigschwelligen Zugang zur Kultur ermöglichen. Dieser Weg soll nun mit der nächsten Generation und Hannah Teepe an der Spitze weitergeführt werden.

Sowohl zwei der Kinder Heislers als auch Schnitzlers übernehmen die Rolle als Gesellschafter. „Mit großen Respekt blicken wir auf das, was Alex, Dieter und Andreas über all die Jahre aufgebaut haben. Und wir sind dankbar für das Vertrauen, dass sie dieses Lebenswerk nun in unsere Hände geben“, so Hanna Teepe. Man werde ehrenamtlich und beratend tätig sein und die Geschäftsführung unterstützen, ohne sich ins operative Geschäft einzumischen, so Benjamin Schnitzler und Emily Heisler, die bei der ZMF-Programmvorstellung am Dienstag anwesend waren. „Wir sind ZMF-Kinder und auf dem Festival großgeworden, ein Leben ohne ZMF ist für uns kaum vorstellbar“, so Schnitzler.

ZMF hat gutes Standing in der Kulturszene

Beim Programm habe man einen ausgewogenen Mix erreicht, so die beiden Konzertveranstalter Xhavit Hyseni und Dieter Bös vom Konzertbüro Kokon aus Konstanz. Das ZMF sei ein Flaggschiff in der europäischen Festivallandschaft, so Bös. Viele Künstler kämen gerne, was die Programmgestaltung erleichtert und in einer Zeit steigender Kosten und Gagen helfe.

Zu den großen Namen in diesem Jahr gehören die Pop-Sängerin Katie Melua, Weltklasse-Gitarrist Tommy Emmanuel und die Blasmusik-Formation La Brass Banda. Aber es finden sich auch Punkbands wie Itchy und junge Namen wie Berq und Kamrad im Programm. Die Klassik ist unter anderem durch das Philharmonische Orchester Freiburg vertreten, das Britpop im Orchestergewand und britische Klassik auf die Bühne bringen wird. Für Kinder wird die Freiburger Puppenbühne auftreten.

Fläche für Bildende Kunst

Erstmals wird auf dem Gelände zudem eine Fläche für bildende Künstler eingerichtet, so Hanna Teepe. Der Fokus liegt dabei nicht auf etablierten Namen der Szene, sondern auf den frischen Visionen von Newcomern und der regionalen Subkultur. Künstler können sich noch bis zum 30. April über ein Formular auf der ZMF-Webseite für den Art-Spot bewerben. In wechselnden Solo-Ausstellungen werden dann Künstler der Freiburger Kunstszene präsentiert

Karten und das komplette Programm gibt es im Internet unter www.zmf.de .