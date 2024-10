Die Mafell AG, vollzieht einen Generationswechsel im Vorstand: Der Aufsichtsrat des Familienunternehmens hat Felix Prothmann als Chief Finance Officer (CFO) berufen. Er tritt zum 1. Januar 2025 die Nachfolge von Rigo Züfle an, der nach zwölf Jahren als Vorstand in den Ruhestand geht.

Führungserfahrung bei Trumpf gesammelt

Prothmann war seit 2011 bei Trumpf in verschiedensten Führungspositionen mit Stationen in Südkorea, Ditzingen, USA und zuletzt Schramberg tätig. Der promovierte Diplom-Kaufmann wird im Vorstand die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Personalwesen, Einkauf und IT von Rigo Züfle übernehmen. Er trat zum 1. Oktober 2024 ins Unternehmen ein, das eine dreimonatige Stabübergabe gewährleistet.

„Sicher für die Zukunft aufgestellt“

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Bender erklärt: „Felix Prothmann ist mit seiner fachlichen Expertise und Persönlichkeit in hervorragender Weise geeignet, die Nachfolge von Rigo Züfle als CFO anzutreten. Mit dem neuen Vorstandsduo Thorsten Bühl und Felix Prothmann ist der Generationswechsel in der Führung der Mafell AG vollzogen, und das Unternehmen ist sicher für die Zukunft aufgestellt.“

Hervorragendes Engagement

Und weiter: „Wir danken Rigo Züfle für sein hervorragendes Engagement in den vergangenen zwölf Jahren, in denen sich die Mafell AG sehr positiv entwickelt hat und auf gesunden Beinen steht.“

Der Vorstandsvorsitzende Thorsten Bühl betont: „Die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren mit Rigo war vertrauensvoll und erfolgreich. Seine Persönlichkeit und Fachkompetenz werden mir als Kollegen und der gesamten Mafell-Familie fehlen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Felix, um die Unternehmensgruppe der Mafell AG weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen.“

Vor 125 in Fellbach gegründet

Die Mafell AG stellt auf dem Lindenhof handgeführte Maschinen und Elektrowerkzeuge zur professionellen Holzbearbeitung her. Zudem gehören am Standort Oberndorf die Exeron GmbH, die Middex-Electronic GmbH in Rottweil, die Schäffer Präzisionswerkzeuge GmbH in Herford, Utensilegno S.r.l. in Rho/Italien, die TWT Corp. in Chicago/USA und eine Beteiligung an der AIRTEAM Aerial Intelligence GmbH, Berlin, zur Unternehmensgruppe.

Die 1899 gegründete als Familienunternehmen gegründete „Maschinenfabrik Fellbach“, daher der Firmenname „MAFELL“, die 1933 ihren Sitz nach Aistaig und 1990 schließlich auf den Lindenhof verlegte, ist Premiumhersteller für handgeführte Maschinen und Elektrowerkzeuge zur professionellen Holzbearbeitung insbesondere für das Zimmerei- und Schreinerhandwerk.

Marke genießt weltweit hohes Ansehen

Die Marke hat in der Branche international einen hervorragenden Ruf und hat in der Zimmerer-Szene weit über die europäischen Grenzen hinaus Kult-Status erreicht.

Mit anerkannter Werkstoff- und Technologiekompetenz und gelebtem Qualitätsbewusstsein stellt Mafell Produkte her, die den Anwender durch innovative Lösungen, Leistung, Präzision und Langlebigkeit überzeugen. 360 hoch qualifizierte Mitarbeiter produzieren in einer für die Branche ungewöhnlich hohen Fertigungstiefe.