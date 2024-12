Viele Aktivitäten der Generationenwerkstatt haben den Herbst bereichert. Michaela Franz hat zum Mittag mit „Lesestoff für alle“ zum Isinger Bücherschrank eingeladen. In geselliger Runde wurde über Bücher und Schriftsteller gesprochen sowie neue Lektüre . Bei Kaffee und Kuchen war der Mittag kurzweilig.

An einem Freitagabend wurden unter der Anleitung von Astrid Vötsch Seidenschals bemalt. Die Techniken wurden erklärt, und so konnten die Teilnehmerinnen ihre eigenen Unikate in den Lieblingsfarben erstellen. Die Seidentücher sind alle zum „Hingucker“ geworden.

Zum Qigong-Schnuppernachmittag hatte Inge Auer eingeladen. Zahlreiche Teilnehmerinnen konnten erstmals eintauchen. Mit leichten Übungen, Atemschulung und Achtsamkeitsübungen wurde der Qi-Fluss im Köper in Fluss gebracht. Körper, Geist und Seele harmonierten nicht nur beim Qigong, sondern auch beim anschließenden Kaffee und Kuchengenuss.

Frisches Brot aus der Backstube

Backfrau Gerlinde Schüch bot an, das Backen in der Backstube einmal auszuprobieren. An einem Samstag konnten Teige gebracht und das Brot aus dem Backkücheofen genossen werden.

Das adventliche Basteln wurde mit verschiedenen Aktivitäten belebt. Tanja Weiger hatte ein dekoratives Laubgesteck vorbereitet, und das Ergebnis freute alle Teilnehmerinnen. Es wurden auch Adventsgestecke und Kränze gebunden. Bei Apfel-Gin und Breedle wurde der Abend auch weihnachtlich gesellig abgerundet. Alle Akteure erhielten seitens der Generationenwerkstatt eine kleine Aufmerksamkeit als Dank für die tollen Aktionen.