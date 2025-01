Jetzt liegt das Programm für die kommenden drei Monate vor.

Ein Stricknachmittag in geselliger Runde mit Inge Letsch findet am Mittwoch, 5. Februar, ab 15 Uhr im Schulhaus statt. Strickzeug sollte mitgebracht werden.

Weiter geht es am Donnerstag, 13. Februar, mit einem Strickabend in geselliger Runde mit Daniela Danninger. Beginn ist um 19 Uhr. Daniela Danninger leitet auch am Freitag, 14. Februar, einen Strickkurs für Anfänger ab 19 Uhr. Anmeldung per Mail an daniela-danninger1989@gmail. com.

Grundlagen von Smartphones

Eine Einführung in Grundlagen und Funktionen von Smartphones geben Daniela Danninger und Gerd Spiegel am Dienstag, 18. Februar, um 14 Uhr. Mobiltelefone sollen mitgebracht werden.

Pois, artistische Geräte. werden am Dienstag, 18. Februar, unter Anleitung von Veronika Gnädinger ab 18 Uhr gebastelt. Anmeldung unter E-Mail h.s.lehmann@gmx.de oder Telefon 07428/3386.

Mit der Encaustic-Technik werden am Mittwoch, 26. Februar, unter Leitung von Astrid Vötsch Blumen und Landschaften auf Karten gezaubert. Mitzubringen sind alte Kalender, Wachsstifte und ein altes Bügeleisen ohne Dampflöcher. Anmeldung unter h.s.lehmann@gmx.de oder Telefon 07428/3386.

Retten was noch zu retten ist

Ein Häkelkurs für Anfänger findet am Freitag, 14. März, ab 19 Uhr statt. Die Leitung hat Daniela Danninger. Sie gibt Infos bei der Anmeldung unter daniela-danninger1989@ gmail.com.

Die Reparaturwerkstatt im Schulhaus ist am Samstag, 15. März, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Team versucht, zu retten, was noch zu retten ist.

Ein Feldenkrais-Schnuppernachmittag mit Manfred Wörner findet am Samstag, 15. März, ab 14 Uhr statt. Anmeldung unter E-Mail h.s.lehmann@gmx.de oder Telefon 07428/3386.

Flugzeuge aus Balsaholz

Kinderyoga wird am Samstag, 5. April, um 10 Uhr von Elke Etter angeboten. Anmeldungen: elke.etter@web.de oder 01512/5243175.

Flugzeugkonstrukteure ab acht Jahren bauen am Samstag, 5. April, ab 14 Uhr mit Manfred Wörner und Klaus Wolter einen Balsaflieger. Anmeldung unter E-Mail h.s.lehmann@gmx.de oder Telefon 07428/3386.

Österliches Backen bietet Gerlinde Schüch am Samstag, 12. April, ab 9 Uhr im Backhaus. Anmeldungen unter Telefon 0162/7743088.

Vogeltränken aus Beton

Hahn-und-Henne-Deko aus Holz wird am Samstag, 12. April, ab 14 Uhr mit Klaus Wolter gebastelt. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung unter h.s.lehmann@gmx.de oder Telefon 07428/3386.

Kinder häkeln am Dienstag, 15. April, unter Leitung von Daniel Danninger ab 14 Uhr Sorgenwürmer. Anmeldung unter daniela.danninger1989@ gmail.com.

Aus Beton werden am Samstag, 26. April, ab 14 Uhr Schalen, Vogeltränken und anderes für Haus und Garten hergestellt. Material wird gestellt. Anmeldung unter E-Mail h.s.lehmann@gmx.de oder Telefon 07428/3386.

Eine Führung durch das Kloster Binsdorf steht am Samstag, 21. Juni, auf dem Programm. Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist um 13.45 Uhr im Isinger Hof, ansonsten im Klosterhof Binsdorf um 14 Uhr.