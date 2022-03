1 Sie führen jetzt den Seniorentreff Mohren (von links): Beiratsmitglied Gertraud Finkenbeiner, zweiter Vorsitzender Hans Mückstein, Beiratsmitglied Bärbel Kruckau und Vorsitzender Helmut Kruckau. Foto: Kruckau

Die Mitglieder des Seniorentreffs Mohren waren jetzt zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung geladen. Unter dem Motto "Abschied und Aufbruch" machte sich der Verein mit einer neuen Führungsriege auf in Zukunft.















Nagold - Rund 30 Mitglieder, darunter Nagolds Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus und Steuerberater Rudolf Basler, konnte der Vorsitzende Bernhard Marder willkommen heißen. In seinem Bericht war wieder die Corona-Pandemie das prägende Thema, die sich vor allem durch die Schließung des Vereinsheims Mohren deutlich bemerkbar machte.

Der stellvertretende Vorsitzende Wilhelm Gauger blickte noch einmal auf die gelungenen Veranstaltungen vor der Corona-Pandemie zurück. Er stellte vor allem die zahlreichen Busfahrten in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und nannte vor allem die Besuche der zahlreichen Aufführungen des Freilichttheaters in Reutlingen, zur Landesgartenschau nach Lahr oder zum Pforzheimer Gasometer mit den Riesenpanoramen "Rom 312" und die Korallenwelt des "Great Barrier Reef".

Trotz Einnahmeverlusten auf wirtschaftlich soliden Füßen

Trotz der Einnahmeeinbrüche durch die Schließung des Vereinsheims "Mohren" steht der Verein wirtschaftlich auf soliden Füßen, wie dem Kassenbericht des Steuerberaters Rudolf Basler zu entnehmen war, der seit 1997 den Verein begleitet. Für die Kassenprüfer Hans Mückstein und Werner Reisbeck bestand deshalb auch kein Zweifel, die Entastung des Vorstandes und der Kasse zu beantragen. Die folgende einstimmige Entlastung nahm Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus vor.

Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus, ein im Seniorentreff Mohren liebgewonnener Gast, übermittelte zuvor die Grüße und den wertschätzenden Dank von Oberbürgermeister Jürgen Großmann und Bürgermeister Hagen Breitling. Dabei wurde kein Zweifel daran gelassen, dass dem Verein in der Seniorenarbeit eine besonders wichtige Rolle in Nagold zukommt. Mit Stolz, so Gräschus weiter, könne der scheidende Vorstand auf die zurückliegenden Jahre der Vorstands- und Vereinsarbeit zurückblicken.

Für viele Jahre waren sie die Gesichter des Seniorentreffs Mohren: Vorsitzender Bernhard Marder, stellvertretender Vorsitzender und Kassierer Wilhelm Gauger, Schriftführerin und Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit Ingeborg Weiß, sowie die Beisitzerinnen Doris Löffler, Inge Rösler und Ulrich Handte. Nun konnten sie ihre Positionen an Nachfolger übergeben.

Neuer Vorstand besteht aus fünf Personen

Unter der Leitung von Achim Gräschus leitete die Mitgliederversammlung den Generationswechsel im Vorstand ein. Dieser besteht aus fünf Personen und umfasst neben dem neuen Vorsitzenden Helmut Kruckau, Hans Mückstein als zweiten Vorsitzenden und Winfried Morent als Kassierer. Das Ehrenamt des Schriftführers und Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit nimmt in Personalunion der Vorsitzende Helmut Kruckau wahr. Von drei Beisitzern konnten mit Edeltraud Finkenbeiner und Bärbel Kruckau nur zwei nachbesetzt werden. Als Kassenprüfer amtieren Maria Seeger und Werner Reisbeck. Am Ende war die Erleichterung bei allen zu spüren, ein Führungsteam gefunden zu haben

Mit Applaus verabschiedeten die Mitglieder anschließend den Gesamtvorstand, darunter den Vorsitzenden Bernhard Marder, der 16 Jahre lang ehrenamtlich im Vorstand tätig war. Den ausgeschiedenen Vorsitzenden Bernhard Marder überreichte der neue Vorsitzende Helmut Kruckau einen Picknick-Korb mit einem Dankeschön für die Vorstandsarbeit.

In Nagold wieder wahrgenommen werden

Nach der Wahl erklärte Helmut Kruckau: "Ich freue mich und bin dankbar für das Vertrauen, das die Mitglieder unseres Vereins in mich und den gesamten Vorstand setzen." Das wichtigste Ziel in den nächsten Monaten sei es, in Nagold und Umgebung wieder wahrgenommen zu werden. Unter dem Motto "Lieber gemeinsam statt einsam" will der Vorstand in der neuen Zusammensetzung für seine Mitglieder da sein. Sein besonderes Augenmerk gilt dem Vereinsheim "Mohren". Dieses spielt auch künftig eine entscheidende Rolle und ist ab den 8. März wieder Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Am Freitag, 18. März, wird einmalig ein Vesperteller mit Musik angeboten. Neu im Programm: Jeden ersten Sonntag im Monat (erstmals am 3. April) gibt es von 10 bis 13 Uhr ein Frühstücksbüfett. Sowohl beim Vesperteller mit Musik als auch beim Frühstücksbüfett können die Gutscheine eingelöst werden. Anmeldungen werden an den Mohren-Öffnungstagen persönlich oder telefonisch (07452/1340) entgegengenommen oder in Form einer kurzen Mitteilung im Briefkasten. Gäste sind willkommen. Es gelten die "3G"-Regeln (geimpft-genesen-getestet).

Gräschus sagte den neuen Vorstandsmitgliedern Dank für die Bereitschaft, sich zur Verfügung zu stellen, was ja heute nicht mehr selbstverständlich sei, und wünschte allen eine glückliche Hand, Spaß und Freude bei der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Über den Seniorentreff Mohren

Auf 45 Jahre erfolgreiche Sozialarbeit kann der Seniorentreff Mohren e.V. inzwischen zurückschauen. Er wurde 1977 gegründet und betreibt seit 17. Oktober 1977 in städtischen Räumen des Gebäudes Querstraße 1 (Gasthaus Mohren) eine Altentagesstätte gleichen Namens. Bis zur Gründung als eigenständiger und eingetragener Verein am 27. April 1990 war der Verein der Lebensabendbewegung Baden-Württemberg angeschlossen. Der Verein ist vom Finanzamt Calw als gemeinnützig anerkannt und kann auch eigene Spendenbescheinigungen erteilen. Er versteht sich als offene Begegnungsstätte für alle, die mit anderen zusammen ihren Lebensalltag aktiv und kreativ gestalten möchten, neue Kontakte suchen oder sich auch einfach mal zurücklehnen und entspannen möchten. Natürlich wird auch Unterhaltung ganz groß geschrieben.