Generationen-Treff blickt zurück: Seit Jahren helfen sie in Ichenheim, wo es nötig ist

Die Generationen-Gemeinschaft feierte dieser Tage in Ichenheim ihr zehnjähriges Bestehen.
Auftakt der Feier war ein Gottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche in Ichenheim mit Pfarrerin Anna Manon Schimmel. Sie erinnerte an das Leben und Werk der Heiligen Elisabeth, die an diesem Tag ihren Namenstag hatte und viel Gutes für ihre Mitmenschen getan hat. Die Pfarrerin lobte die wertvolle Arbeit der Generationen-Gemeinschaft in der Gemeinde. Nach dem Gottesdienst lud der Verein im Gemeindehaus zu einem Sektempfang ein.