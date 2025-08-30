Generalunternehmer ist insolvent: Glasfaserausbau in Rangendingen stockt weiter – so ist der Stand

Der Glasfaserausbau in Rangendingen stockt weiter. Der von die „Deutsche Glasfaser“ vorgesehene Generalunternehmer hat im Vorjahr Regelinsolvenz angemeldet. So ist der aktuelle Stand.
Die Hoffnung auf einen raschen Glasfaserausbau in Rangendingen war im Frühjahr 2022 vielversprechend. Auserkoren für den Netzausbau wurde die „Deutsche Glasfaser“, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, dass diese Leistung für die Gemeinde gar zum Nulltarif in Aussicht stellte. Voraussetzung: 33 Prozent der Rangendinger Haushalte machen mit.