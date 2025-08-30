Generalunternehmer ist insolvent: Glasfaserausbau in Rangendingen stockt weiter – so ist der Stand

Der Glasfaserausbau in Rangendingen stockt weiter. Der von die „Deutsche Glasfaser“ vorgesehene Generalunternehmer hat im Vorjahr Regelinsolvenz angemeldet. So ist der aktuelle Stand.

Die Hoffnung auf einen raschen Glasfaserausbau in Rangendingen war im Frühjahr 2022 vielversprechend. Auserkoren für den Netzausbau wurde die „Deutsche Glasfaser“, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, dass diese Leistung für die Gemeinde gar zum Nulltarif in Aussicht stellte. Voraussetzung: 33 Prozent der Rangendinger Haushalte machen mit.

Dieses Quorum wurde letztlich spielend erreicht. Bei einer Infoveranstaltung in der Turn- und Festhalle erläuterte ein Unternehmensvertreter, dass der Ausbau bis Weihnachten 2023 abgeschlossen sein könnte. Allerdings befindet sich das Rangendinger Projekt bis heute in der „Planungsphase“, wie die „Deutsche Glasfaser“ auf ihrer Internetseite informiert.Auf Nachfrage beim Unternehmen erhält unsere Redaktion folgende Information: „Leider hat unser für den Ausbau des Glasfasernetzes in Rangendingen vorgesehene Generalunternehmer letztes Jahr Regelinsolvenz angemeldet.“ Bei der Firma handelt es sich um Soli Infratechnik mit Sitz in Isernhagen. Zu deren Auftraggebern gehört beispielsweise auch die Deutsche Telekom. Sprich: Nicht nur Rangendingen ist in der Warteschleife.

Eine Sprecherin von die „Deutsche Glasfaser“ versichert jedoch: „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an Lösungen zur Fertigstellung der von diesem Vorfall betroffenen Projekte.“ Zudem verweist das Unternehmen auf das bisher Erreichte: einerseits die erforderliche Ausbauquote im Rahmen der Nachfragebündelung, das Stellen des Glasfaser-Hauptverteilers in der Starzelstraße als erstes sichtbares Zeichen für den Ausbau sowie den Bau der Backbone, dem Rückgrat für das Glasfaser-Netz. Sie verweist darauf, dass der Ausbau einer komplett neuen Glasfaserinfrastruktur nun mal ein komplexes Infrastrukturausbauprojekt mit jeder Menge Koordinationsaufwand und Detailplanung sei.

Gemeinde schaut sich nach anderen Lösungen um

Für Bürgermeister Manfred Haug ist die derzeitige Situation mehr als unbefriedigend. „Uns wurde etwas ganz anderes versprochen. Wir sind relativ frustriert.“ Weil der Ausbau mit die „Deutsche Glasfaser“ stocke, schaue sich die Gemeinde auch nach anderweitigen Lösungen um. „Wir führen Gespräche und sind für alles offen“, erläutert das Gemeindeoberhaupt. Näheres könne er aber noch nicht sagen. Grundsätzlich sei jedes Unternehmen eingeladen, das Glasfasernetz in Rangendingen auszubauen.

Den Ausbau mit die „Deutsche Glasfaser“ will er allerdings noch nicht aufgeben. „Wir freuen uns natürlich, wenn die ‚Deutsche Glasfaser‘ aktiv wird“, so Haug weiter. Er hofft auch, dass das weitere Vorgehen besser kommuniziert wird.

Den Glasfaserausbau brauche die Kommune nach wie vor dringend. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen seien darauf angewiesen. Auch Rangendinger, die aus dem Homeoffice arbeiten. Große Unternehmen wie Erbe oder Tubex haben hingegen längst auf eigene Kosten vorgesorgt.

Kunden können von Verträgen zurücktreten

Die „Deutsche Glasfaser“ betont indes, dass Kunden gemäß der Kündigungsfrist von ihren Verträgen zurücktreten können. „Wir bieten Verträge mit zwölf sowie mit 24 Monaten Laufzeit an und halten uns vollumfänglich an die gesetzliche Kündigungsfrist“, heißt es von der Sprecherin. Der Kunde könne den Vertrag jederzeit erstmals zum Ende der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit kündigen und danach mit einer Frist von einem Monat auf den Tag genau. Zudem haben Kunden ein Widerrufsrecht von 14 Tagen nach ordnungsgemäßer Belehrung. Von Vorverträgen könnten Kunden jederzeit zurücktreten.