Freibadsaison startet bald Die besten Badeziele im Schwarzwald-Baar-Kreis auf einen Blick

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm die Freibadsaison in der Region. Wir haben zusammengestellt, was Badegäste in der Saison 2025 erwartet, wann es losgeht und welche Neuerungen es gibt.