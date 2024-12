Generalsekretär bei der SPD in VS

1 Im Taschenlampenschein unterschreibt der Mann (er will unbekannt bleiben) links neben SPD-Generalsekretär Matthias Miersch und Derya Türk-Nachbaur (ganz rechts) spontan seinen Bierdeckel-Vertrag mit der SPD, dann ist er„wieder Genosse“. Foto: Cornelia Spitz

Politik und Punsch mit Matthias Miersch, das war jetzt in Villingen-Schwenningen angesagt.









Dienstagabend in Villingen-Schwenningen. Im Hinterhof des Lokals „Gerbereck“ in Villingen tut sich was. Helfer schleppen Kisten mit roten Tassen in den Hof, drapieren rote Servietten auf den Tischen, stellen rote Pavillons auf. Und hinterm Grill bezieht Nicola Schurr Position und gibt mit seinen deftigen Würstchen vom Grill die Parole aus: „Denkt dran: Nur hier gibt’s die echten Roten.“