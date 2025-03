Generalprobe glückt: Der FC Holzhausen geht mit breiter Brust in die Rückrunde

Der FC Holzhausen geht mit breiter Brust in die Rückrunde

1 Nach der starken Vorbereitung kann sich Holzhausen berechtigte Aufstiegshoffnungen machen. Foto: Andreas Wagner

Das Testspiel zwischen dem FC Holzhausen und Ligarivale TSV Oberensingen endete mit 4:1 (3:1) für den Tabellenzweiten der Verbandsliga Württemberg. Am Samstag (15 Uhr) geht es dann mit dem Ligaspiel gegen den SSV Ehingen-Süd weiter.









Das lange Warten hat ein Ende, denn die Vorbereitungsphase ist auch für die unteren Fußballligen vorbei. Der FC Holzhausen gastierte am Wochenende beim TSV Oberensingen, um die ligainterne Generalprobe für die Rückrunde zu absolvieren. Die beiden Verbandsligisten traten bereits in zwei Ligaspielen gegeneinander an.