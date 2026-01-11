Vier Tage vor dem EM-Auftakt gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen ihren Angstgegner. Nach einer medaillenreifen ersten Halbzeit agiert vor allem Andreas Wolff weiter in Topform.
Hannover - Dank eines herausragenden Andreas Wolff im Tor haben die deutschen Handballer ihre EM-Generalprobe bestanden und sich mit dem zweiten Testspiel-Sieg gegen Angstgegner Kroatien auf das Turnier eingestimmt. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason knüpfte an die starke Leistung vom Donnerstag in Zagreb an und setzte sich in Hannover mit 33:27 (16:12) gegen den Vize-Weltmeister durch.