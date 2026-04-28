Genehmigung liegt vor: VfL Oberjettingen darf seine Freilufthalle bauen

Die Freilufthalle in Jettingen kann nach längerem Vorlauf nun gebaut werden. Bürgermeister Hans Michael Burkhardt meldet den Eingang der erforderlichen Waldumwandlungsgenehmigung.

Der Jettinger Gemeinderat hatte das Projekt des VfL Oberjettingen schon 2024 mit den entscheidenden Beschlüssen auf den Weg gebracht. Hürde für die Umsetzung war der Umstand, dass für die geplante Freilufthalle auf dem Sportgelände Lehlesbau Bäume gefällt werden müssen. Auch wenn eine Wiederaufforstung als Ausgleichsmaßnahme eingeplant wurde, bedurfte es einer Waldumwandlungsgenehmigung, um das Projekt angehen zu können.

Die Genehmigung ist nun eingegangen, was Bürgermeister Hans Michael Burkhardt zunächst in Social-Media-Beiträgen bekanntgab. Dabei sei gar nicht so klar gewesen, dass dies überhaupt genehmigt werde, erläuterte Burkhardt jetzt auf Anfrage der Redaktion. Man sei froh, dass dies geklappt habe.

Arbeiten starten im Herbst

Mit den eigentlichen Arbeiten wird man laut Burkhardt im Herbst dieses Jahres beginnen. Zunächst mit der Baufeldräumung. Dann könne der VfL Oberjettingen mit dem Bau der Freilufthalle, die mit einem Kunstrasen ausgestattet ist, beginnen. Die Fertigstellung wird dann im Laufe des folgenden Jahres erfolgen.

Die Kosten für das Projekt Freilufthalle bezifferte Burkhardt auf rund 820.000 Euro. Wobei die Gemeinde Jettingen einen Zuschuss von 165.000 Euro gewährt und für das Vorhaben das Grundstück zur Verfügung stellt.

Darüber hinaus wird der Hallenbau durch Fördermittel aus dem europäischen Leader-Programm bezuschusst. Aus diesem Topf fließen 248.000 Euro.

„Das ist eine gute Nachricht“

„Das ist eine gute Nachricht, wir freuen uns, dass das Projekt realisiert werden kann. Es ist viel Arbeit hineingeflossen“, sagt der Jettinger Bürgermeister. Insgesamt stelle die Freilufthalle auch eine tolle Weiterentwicklung dar. Denn auch in Jettingen sei man mit der Hallenbelegung, vor allem auch in der kalten Jahreszeit, am Limit, erläutert Burkhardt.

Bei der Freilufthalle gehe man davon aus, dass diese komplett im Winter bespielt werden könne. Neben dem Kunstrasen hat sie zudem eine sogenannte Vollbande. Die Hallen würden nicht nur in Sachen Belegung entlastet, sondern auch das Material geschont. Sprich, es ist weniger Abnutzung etwa durch harte Schüsse an die Wände zu erwarten.

Großer Charme der Freilufthalle sei, dass die Duschen des Sportheims mitgenutzt werden könnten.

Burkhardt gefällt Konzept

Burkhardt gefällt das Konzept Freilufthalle einerseits in der Nutzung, andererseits durch die deutlich geringeren Investitionen und auch Folgekosten im Vergleich zu geschlossenen Hallen, die beheizt, von Hausmeistern umsorgt und regelmäßig auch saniert werden müssten. Er sieht dies auch für andere Kommunen als Zukunftsmodell.

Der VfL plane neben der Eigennutzung auch eine Vermietung der Halle für verschiedene Anlässe, informiert Burkhardt.