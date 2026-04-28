Genehmigung liegt vor: VfL Oberjettingen darf seine Freilufthalle bauen

Die Freilufthalle in Jettingen kann nach längerem Vorlauf nun gebaut werden. Bürgermeister Hans Michael Burkhardt meldet den Eingang der erforderlichen Waldumwandlungsgenehmigung.
Der Jettinger Gemeinderat hatte das Projekt des VfL Oberjettingen schon 2024 mit den entscheidenden Beschlüssen auf den Weg gebracht. Hürde für die Umsetzung war der Umstand, dass für die geplante Freilufthalle auf dem Sportgelände Lehlesbau Bäume gefällt werden müssen. Auch wenn eine Wiederaufforstung als Ausgleichsmaßnahme eingeplant wurde, bedurfte es einer Waldumwandlungsgenehmigung, um das Projekt angehen zu können.