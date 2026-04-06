Genehmigung für lange Reisen: Haßelmann fordert Korrektur an neuer Bundeswehrregel

1 Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann findet das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz schlecht gemacht. (Archivbild) Foto: Lilli Förter/dpa Seit Jahresbeginn gilt: Männer ab 17 müssen sich Auslandsaufenthalte von mehr als drei Monaten von der Bundeswehr genehmigen lassen. Die Grünen vermissen Sinnhaftigkeit.







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Berlin - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann fordert Korrekturen an der neuen Regel, dass sich Männer bis zum Alter von 45 Jahren Auslandsaufenthalte von mehr als drei Monaten bei der Bundeswehr genehmigen lassen müssen. "Der nun diskutierte Paragraf ist eine Regelung, die im beschlossenen Gesetz die Sinnhaftigkeit vermissen lässt und die Akzeptanz insgesamt gefährdet", sagte Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur. "Verteidigungsminister (Boris) Pistorius, das Ministerium, SPD und Union stehen jetzt blamiert und blank da."