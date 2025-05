Gendern im Imbiss?: Bad Dürrheimer Kult-Bude sucht Nachfolgerin – aber nur eine Frau

1 Da steht er, der „Imbiss mit Herz“ in Bad Dürrheim und sucht eine neue Zukunft. Foto: Cornelia Spitz Für einen Imbiss in Bad Dürrheim wird ein Nachfolger gesucht – aber nur eine Frau. Im Internet entbrennt eine Diskussion darüber was geht – und was nicht.







Online Verstärkung oder Nachfolger zu suchen, das ist in sozialen Netzwerken im Internet längst gang und gäbe. Hier sucht eine Userin, „eine Putzfrau oder einen Putzmann“, dort ein Unternehmen „dringend Verstärkung“. Eine Such-Anfrage jedoch fällt aus dem Rahmen: Für einen Imbissbetrieb in Bad Dürrheim geht es jetzt an den Generationenwechsel. Imbissfrau Vronie aus Bad Dürrheim will aufhören und den Imbiss abtreten – aber nur an eine Frau, bitteschön.