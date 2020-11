"Gender-Wahnsinn" Frau aus VS wehrt sich gegen "absurden Sprachgebrauch"

Und als extrem und radikal empfindet die frühere Nordrhein-Westfälin genau das, was sich derzeit in der bundesweiten Sprachlandschaft tut. "Studierende, Flüchtende..." Und als ob dies nicht reichen würde, muss sie jetzt auch noch im eher beschaulichen Schwarzwald-Baar-Kreis von "Teilnehmenden" lesen. Auf was viele weibliche wie männliche Leser nur mit Kopfschütteln oder sarkastischen Sprüchen reagieren, lässt der Doppelstädterin keine Ruhe. Durch diese Anrede fühle sie sich neutralisiert.

Ablehnende Mehrheit

Lubenow-Rapp schreibt der VHS-Leitung nicht nur eine deutliche Mail und beharrt darauf, nicht noch einmal in einem solch verhunzten Deutsch angesprochen zu werden. Sie möchte auch publik machen, dass sie sicherlich keine Solistenrolle spiele, wenn es um eine Beurteilung oder besser gesagt um eine Aburteilung der angeblich so geschlechtergerechten Sprache gehe. Viele eigene Erfahrungen, persönliche Gespräche wie die Ergebnisse aus Umfragen sind zudem Wasser auf ihren Mühlen. "Ja, vielen geht es doch gleich wie mir", denen der "bald absurde Sprachgebrauch" die Sprache verschlägt. "Die meisten Frauen wollen das doch gar nicht."

Wohin sollen solche Sprachgruseligkeiten führen, fragt sie. Zu Malenden, Spielenden und Abnehmenden, Kaufenden und Laufenden, Essenden und Besserwissenden? Lubenow-Rapp kommt jetzt richtig in Fahrt. Wortgewandt wie sie ist, bemüht sie ein Beispiel aus dem Militär. Werden Majorinnen bald auch Hauptfrauen zur kollegialen Seite haben, das – logischerweise – weibliche Pendant zum Hauptmann, meint sie ironisch. Die langjährige VHS-Kursteilnehmerin sieht nicht nur eine Welle der Sprachverschandelung auf uns zukommen, sondern meint: "Wem nutzt das?" Sie gibt auch gleich die Antwort: "Uns Frauen sicher nicht."

Von "oben verordnet"

Wenn Lubenow-Rapp von Genderisierung spricht, dann auch von einer groß angelegten Ideologisierung, "von oben herab verordnet", die "nichts bringt und viel kostet", bringt es die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin auf ihren Punkt. Außerdem sei das Ganze auch abstrus und grammatikalisch falsch, die Teilnehmende, so ihre Sicht, sei nur ein Beweis dafür. Für Lubenow-Rapp ist klar, "Gendersprech, das will ich nicht", und schon gar nicht im VHS-Gebrauch. Muss in Zukunft mit noch mehr "Teilnehmenden" und anderen "-den" in städtischen Mails gerechnet werden? Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt hat keine beruhigenden Nachrichten für die VHS-Teilnehmende, die auch künftig Teilnehmerin bleiben will.

Unnötig wie überflüssig

Die Beauftragte für Chancengleichheit in der Stadt sei dabei, einen Leitfaden zu entwickeln. Immer wieder, so ­Oxana Brunner zur Begründung, habe es Anfragen aus den Ämtern gegeben, wie Mann und Frau von Amtswegen sich die besten Formulierungen vorzustellen haben und welche in Schriftwechseln zu verwenden seien. Im kommenden Jahr wisse man wohl mehr. Ob dann die teils so umstrittenen Formulierungen Vorgabe und nicht nur Empfehlung werden, das dürfte sich nach Abschluss des Berichtes zeigen.

Wie stehen die doppelstädtischen Fraktionen zu einem möglichen Sprachwandel von Amtswegen? In den Augen von Andreas Flöß (Freie Wähler) sind solche Veränderungen unnötig wie überflüssig. "Man sollte nicht jedem Trend hinterher laufen", fügt er hinzu. Nicola Schurr (SPD) hat dagegen kein Problem damit, Sprache entwickle sich eben weiter. "Die Frage ist jedoch, wie man richtig gendert".

"Teilnehmende" sind für Frank Bonath zwar kein sprachliches Tabu, "grundlegend begrüße ich eine gendergerechte Sprache", so der FDP-Kommunalpolitiker. Doch mit dem großen Großbuchstabe I zur Darstellung von männlicher und weiblicher Pluralform innerhalb desselben Wortes oder auch dem Gendersternchen mag er sich nicht anfreunden. Für Klaus Martin (CDU) ist das Thema schnell beendet, da derzeit zumindest kommunalpolitisch noch nicht relevant. Helga Baur stört sich zwar nicht an "Teilnehmenden", obwohl Teilnehmerin sicherlich freundlicher klinge. Doch generell konstatiert sie: "Schon gut, dass wir da hinterher sind, allerdings haben wir doch die schlimmste Zeit der Männerdominanz ja hinter uns."

Post von der VHS

Mittlerweile hat Lubenow-Rapp erneut Post von der VHS bekommen. Und zu ihrer großen Freude wurde sie als das angesprochen, was sie bleiben möchte: eine Teilnehmerin.