„Genauso bled wie mir“: Der Ohrwurm der „Rhinwaldsounds“ vereint die ganze Region

„Genauso bled wie mir“ wird zum Superhit. Warum kommt der Song so gut an? Unser Redakteur geht dieser Frage auf die Spur.
„Ettenewiiler un Münchwiir...“, es will mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die ganze Woche schon stimmt alle paar Stunden irgendein Teil meines Gehirns den regionalen Superhit der Rhinwaldsounds an. „Erbse, Bohne, Linse“ – da war es schon wieder! Schon nach sechs Tagen muss man konstatieren: Die Mundart-Band aus Kappel-Grafenhausen hat einen Song produziert, den man neudeutsch getrost als „Banger“ bezeichnen kann.