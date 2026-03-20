Gemischter Chor Riedlingen: Die Chorleitung ist bis zum Sommer gesichert

Der Gemischte Chor Riedlingen hat seinen Vorsitzenden Richard Schopferer einstimmig im Amt bestätigt.
Zugleich hieß es Abschied nehmen von Chorleiterin Simone Müller-Moore, die den Chor elf Jahre lang leitete. Die neue Chorleiterin ist Birte Niemann. Die Leitung des Chors sei bis zum Sommer gesichert. Danach werde man weiter sehen, erklärte Niemann. Sie habe ein Theologiestudium absolviert und wolle Pfarrerin werden. Er sei froh, dass mit Niemann eine Dirigentin gefunden wurde, sagte Vorsitzender Richard Schopferer. Niemann hatte den Chor bereits zehn Jahre lang geleitet, bevor sie das Dirigat an Müller-Moore abgab.