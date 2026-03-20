Gemischter Chor Riedlingen: Die Chorleitung ist bis zum Sommer gesichert

Der Gemischte Chor Riedlingen hat seinen Vorsitzenden Richard Schopferer einstimmig im Amt bestätigt.

Zugleich hieß es Abschied nehmen von Chorleiterin Simone Müller-Moore, die den Chor elf Jahre lang leitete. Die neue Chorleiterin ist Birte Niemann. Die Leitung des Chors sei bis zum Sommer gesichert. Danach werde man weiter sehen, erklärte Niemann. Sie habe ein Theologiestudium absolviert und wolle Pfarrerin werden. Er sei froh, dass mit Niemann eine Dirigentin gefunden wurde, sagte Vorsitzender Richard Schopferer. Niemann hatte den Chor bereits zehn Jahre lang geleitet, bevor sie das Dirigat an Müller-Moore abgab.

Bericht des Vorsitzenden: Erfreulich sei, dass der Riedlinger Schopf an den Förderverein übergeben worden sei, stellte Schopferer fest.

Wenn am 20. September der befreundete Gesangverein aus Riedlingen in Württemberg zu Besuch kommt, werden noch Unterkünfte gesucht. Der Vorsitzende bat darum, dass sich Mitglieder melden, die Gäste aufnehmen können.

Bericht der Schriftführerin: Es wurde an Geburtstagen gesungen, am Wirtshaus-Singen teilgenommen und ein Helferessen fand statt, berichtete Alexandra Maier. Beim Festival der Chöre trat der Gemischte Chor Riedlingen in Auggen auf. Erfolgreich war im September das Herbstfest, bei dem der Markgräfler Männerchor auftrat. Auch das Handwerkeressen am Montag sei sehr gut angenommen worden. 90 Kuchen und Torten wurden gespendet.

Auf Auftritte zurückgeblickt

Dem Auftritt in der Kirche am Volkstrauertag folgte das Adventskonzert. 70 Projektsänger konnten gewonnen werden. Mit einem „schönen Fest“ endete das Konzert.

Bericht der Dirigentinnen: Simone Müller-Moore, deren Dirigat zum Jahresbeginn endete, erklärte, „die wunderschönen deutschen Volkslieder und Schlager“ hätten ihr eine ganz neue Welt eröffnet. „Es war eine besondere Zeit mit euch“, sagte sie.

Die neue Dirigentin Birte Niemann blickte auf das bevorstehende Wirtshaus-Singen, den Auftritt am Ostermontag in der Kirche und das Strüblifest in Wollbach.

Beitrag für Passivmitglieder wird nicht erhöht

Finanzen: Schatzmeisterin Monika Baumgartner stellte fest: „Es wurde intensiv in Konzerte und Veranstaltungen investiert.“ Aus diesem Grunde sei ein kleines Minus zu vermelden. Die Kassenprüfer Anna Maria Goepel und Anneliese Schneider hatten nichts zu beanstanden. Neue Kassenprüferin wurde Ulrike Lerner.

Die Versammlung beschloss, den Beitrag für die Passivmitglieder nicht anzuheben. Es bleibt also bei 20 Euro pro Jahr.

Unsere Empfehlung für Sie Gesangverein Wollbach Vier Projektsänger werden zu festen Mitgliedern Der Gesangverein Wollbach blickte bei seiner Versammlung auf sein arbeitsreiches Jubiläumsjahr zurück.

Wahlen: Im Amt bestätigt wurden Vorsitzender Richard Schopferer, Schatzmeisterin Monika Baumgartner, Notenwartin Doris Hanten, zweite Vorsitzende Petra Karle, Aktivbeisitzerin Beatrix Jakobi, Passivbeisitzer Hans Dreher und Schriftführerin Alexandra Maier.

Auf einen Blick

Vorsitzender:

Richard Schopferer

Sänger:

56 (drei neue)

Altersdurchschnitt:

72,1 Jahre

Probenbeteiligung:

84,3 Prozent