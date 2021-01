Gemischte Gefühle in VS Sind Online-Shops eine Investition wert?

Kein Schnäppchen

Zum Schnäppchenpreis ist ein Online-Business sicher nicht zu haben. Darin sind sich das Zappelphilipp-Team und Stefan Kleyling vom Uhren Grießhaber in Villingen einig. Allein der Aufbau eines Shops koste zwischen 15.000 und 20.000 Euro, rechnet Kleyling vor. Wer sich dazu für ein digitales Warenwirtschaftssystem entscheidet, lege nochmals den gleichen Betrag drauf. Dennoch sieht der Schmuckhändler auch die großen Vorteile darin, sich über ein digitales Schaufenster zu präsentieren und den Kunden darüber zu informieren, "was es im Ladengeschäft so alles gibt". Vor allem jüngere Kunden, so seine Erfahrungen, lassen sich mit solchen Online-Angeboten an ein regionales Geschäft binden. "Ich sehe das als eine große Chance für den Handel an." Er ist sich sicher, dass "wir um einen Online-Auftritt nicht mehr herumkommen". Die zentrale Entscheidung vor diesem Schritt sollte aber sein: Wie mache ich es und soll ich mich mit anderen Händlern zusammentun?"

Zu hohe Retourenquote

Gila Aberle, die in VS vier Modeboutiquen besitzt, sieht die Sache eher differenziert. Je kleiner der Laden, um so problematischer werde ein solches zweites Standbein. Sie sieht generell große Hürden. Zum einen sei es schwer, sich gegen die Netz-Giganten zu behaupten. Und auch die Möglichkeit, sich als relativ kleiner Händler mit seiner Ware an die Plattform eines Branchen-Hünen zu hängen, sei nicht unproblematisch. "Sie profitieren zwar vom Namen des Groß-Händlers", zahlen aber auch entsprechende Gebühren. Ein Positives sieht die Geschäftsfrau jedoch in dem Plattform-Angebot der Großen: So lassen sich eigene Lager bereinigen. Fazit: "Mit Mode online Geld zu verdienen, das ist relativ schwer."

Welche Chancen bietet ein Online-Auftritt? Damit beschäftigt sich Tanja Broghammer aus Villingen seit gut zehn Jahren. Für sie ist der Online-Handel eher keine Option. "Hier Fuß zu fassen, ist sehr schwierig." Die Möglichkeit, sich an die Plattform eines Branchen-Riesen zu hängen, sieht auch sie eher kritisch. Online ist sie bereits aktiv, daher wisse sie auch um die extrem hohen Retourenquoten (um die 50 Prozent). Und diese schrecken die langjährige Geschäftsfrau schon etwas ab, zumal die Händler die Portokosten zu tragen haben. Der Aufbau eines eigenen Shops sei ein enormer Aufwand und mit der Eröffnung einer neuen Filiale zu vergleichen. "Ein Rettungsanker ist das für die wenigsten. Kleine Player haben keine Chance." Trotz mancher Kritikpunkte will es Tanja Broghammer wissen: "Wir sind dran an einem eigenen Online-Shop. Etwa Ende Januar ist der fertig." Ihr Blick in die Zukunft ist trotz aller Krisen-Widrigkeiten durchaus zuversichtlich. Aufgrund der Lockdowns erwartet nicht nur Broghammer einen anderen Trend: "Die Leute werden froh darüber sein, wenn die Geschäfte wieder geöffnet haben und deshalb verstärkt in die Städte kommen."

Kundenkarten eine Basis

Für Axel Beurer von der Morys Hofbuchhandlung mit Filialen unter anderem in VS und Bad Dürrheim dagegen, ist der Online-Handel bereits seit Jahren Geschäftsalltag. "Doch für alle wird sich dies sicherlich nicht rentieren", für den Buchhandel sei dies dagegen ein Muss. Thomas Caster, Geschäftsleiter von Mode Zinser in Schwenningen, hat seinen eigenen Onlineshop im Nachhall des ersten Lockdowns im Herbst aufgebaut und bisher gute Erfahrungen gemacht. "Die Kunden kaufen zwar gerne online ein, aber bei ihrem regionalen Anbieter." Wie die Kundschaft aber erreichen? Das sei die große Kunst, so Caster. Ein wichtiger erster Schritt dazu sei es, Kundenkarten auszugeben. Zudem: Wer seine Kundschaft gut kenne, der wisse auch, welches Angebot sich online anbiete. Caster ist überzeugt: Die Kombination aus Online- und Offline-Handel, dies sei die Zukunft.

Sehnsucht nach Bummel

Und damit liegt der Schwenninger Geschäftsmann Caster durchaus in Linie mit jenen Experten, die sich das Kaufverhalten in Deutschland anschauten. Zu den Gewinnern der Krise, so der Tenor, gehörte, wer auf eine gute Online- und Offline-Strategie gesetzt habe. Doch es gibt auch Anzeichen dafür, dass Tanja Broghammer richtig liegt mit ihren Prognosen: Online-Shopping hat zwar auch in Deutschland während der Pandemie um 25 Prozent zugenommen. Doch parallel dazu kristallisiert sich heraus, dass der Wunsch nach einem Einkaufserlebnis im stationären Handel und einem Bummel durch die Innenstädte bleibt. Umfragen zufolge freut sich eine Mehrheit schon darauf, wieder in den Laden einkaufen zu können