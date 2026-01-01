EZB-Präsidentin Lagarde verspricht Wohlstand, doch viele Menschen in Bulgarien sind skeptisch: Wird der Euro nicht doch zum «Teuro»? Und was bedeutet der Beitritt für die anderen Eurostaaten?
Frankfurt/Sofia - In Bulgarien wird seit Jahresbeginn mit Euro statt Lew bezahlt. Das Balkanland ist damit das 21. Mitglied im Kreis der Länder mit der Gemeinschaftswährung. Befürworter sehen viele Vorteile durch den Betritt zum gemeinsamen Währungsraum. Doch es gibt auch Widerstand in der Bevölkerung - und dann trat nur gut drei Wochen vor der Euro-Einführung nach Protesten auch noch die prowestliche Regierung in Sofia zurück.