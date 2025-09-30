Gemeinschaftsschule Todtnau: Schüler sammeln Pfand für den Regenwald

Im Vorfeld der landesweiten Nachhaltigkeitstage, die noch bis zum 8. Oktober stattfinden, hat die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental im vergangenen Schuljahr ein innovatives Umweltprojekt gestartet. Ziel dieser Initiative ist es, Wertstoffe wie Pfandflaschen und Dosen, die bislang oft im Restmüll landeten, systematisch zu sammeln und so einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Die Idee zu dem Projekt entstand, weil immer wieder auffiel, dass viele Pfandbehälter achtlos entsorgt statt zurückgegeben wurden. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, installierte die Schule an beiden Standorten eigens dafür vorgesehene Sammelboxen. Die Schüler können Leergut dort unkompliziert und umweltgerecht abgeben.

Im Technikunterricht fertigten die Jugendlichen der Klassenstufe 8 für dieses Projekt zwei langlebige Sammelbehälter unter fachkundiger Anleitung selbst an. Besonders viel Wert legte die Technikgruppe dabei auf nachhaltige Materialien: Während eine Sammelbox durch Upcycling aus einer alten Kommode entstand, wurde die zweite aus OSB-Platten selbst gezimmert. Neben handwerklichem Geschick beim Bohren, Sägen und Verschrauben konnten die Jugendlichen ihrer Kreativität bei der farbigen Gestaltung der Behälter freien Lauf lassen. Auch die regelmäßige Leerung und Pflege der Boxen liegt in den Händen der Schüler. Damit übernehmen sie nicht nur Verantwortung für ihr Projekt, sondern setzen gleichzeitig ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Handeln im Schulalltag.

Der Pfanderlös kommt dem World Wide Fund For Nature (WWF) zugute. Auf diese Weise unterstützt die Schule gezielt Projekte zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes – einem der wichtigsten CO₂-Speicher der Erde und Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten.

Durch das Engagement der Schulgemeinschaft konnte nach einigen Monaten eine Spendensumme von 150 Euro erzielt und diese zu Beginn des neuen Schuljahres an den WWF überwiesen werden. In Zusammenarbeit mit der Naturschutzorganisation kam das Geld Projekten zugute, die den Erhalt tropischer Waldflächen in Amazonien sichern und so nicht nur das Klima schützen, sondern auch zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen.

Das Sammelprojekt findet bei der Schülerschaft großen Zuspruch. Viele Jugendliche sammeln mittlerweile sogar achtlos weggeworfenes Leergut auf Straßen und an Bushaltestellen ein, um es über die Sammelbox ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Schule ist zuversichtlich, dass die Pfandflaschen-Sammelaktion auch in den kommenden Jahren viele junge Menschen dazu anregt, selbst Verantwortung für den Umweltschutz zu übernehmen und ein sichtbares Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit im Alltag zu setzen.