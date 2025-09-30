Gemeinschaftsschule Todtnau: Schüler sammeln Pfand für den Regenwald

Die Schüler der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental in Todtnau verwandeln Pfand in Spenden für den Regenwald.
Im Vorfeld der landesweiten Nachhaltigkeitstage, die noch bis zum 8. Oktober stattfinden, hat die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental im vergangenen Schuljahr ein innovatives Umweltprojekt gestartet. Ziel dieser Initiative ist es, Wertstoffe wie Pfandflaschen und Dosen, die bislang oft im Restmüll landeten, systematisch zu sammeln und so einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.