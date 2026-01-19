Gemeinschaftsschule Schopfheim: Freude über das neue Schulgebäude

Die achtjährige Bauperiode des Schulcampus ist nahezu abgeschlossen. Nun hatte das Lehrerteam der Friedrich-Ebert-Schule zum Tag der offenen Tür eingeladen.
Einige Räume im Obergeschoß des Campus-Neubaus teilen sich die 430 Schüler der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule mit rund 80 Schülern der Johann-Peter-Hebel Förderschule. Ein Aufzug führt vom Haupteingang zugunsten der Inklusion der Schule in die obere Etage. Neu geöffnet ist die lichtdurchflutete, mit attraktivem Holzboden gestaltete Aula und die einladende Mensa, wo für Spitzenzeiten ein weiterer Raum verwendet werden kann. Schulrektorin Klaudia Droste-Acocella freute sich, den herbei strömenden Gästen das neugestaltete Schulgebäude präsentieren zu dürfen. Nicht nur das Gebäude wurde den Freunden, Eltern und angehenden Schülern der Gemeinschaftsschule vorgezeigt, auch die neugestaltete Homepage ging am gleichen Tag an den Start (www.fes-schopfheim.de).