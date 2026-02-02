Gemeinschaftsschule Schönau: Schüler erhielten Einblick in Unterricht

Jungen, Mädchen und ihre Eltern konnten sich am Freitag über die Angebote der Gemeinschaftsschule in Schönau informieren.

Bei einem „Tag der offenen Tür“ am Freitag hat die Gemeinschaftsschule (GMS) Oberes Wiesental potenziell neuen Schülern und ihren Eltern ihre Angebote vorgestellt. In den Naturwissenschaftsräumen konnten die Schüler anhand von Experimenten und mit Anleitung von Hannah Schnoor und Samuel Oßwald physikalische und chemische Phänomene kennenlernen, bei Karin Ruch Badesalz mit Himbeer-, Brombeer- und Sonnenblumenblättern, mit Ringelblumen und Kornblumen sowie mit ätherischen Ölen mischen. Emanuel Hirt zeigte Schülern, wie man eine Ukulele spielt, Gerrit Steinebrunner informierte über die schulische Laufbahn an der GMS.

Die Theater-AG zeigte Szenen aus ihrem im letzten Jahr aufgeführten Musical und sang zwei Lieder vor. Es war für die Kinder und Jugendlichen ein bunter und wuseliger Nachmittag, der einen Einblick bot in das Leistungsspektrum der Schule.

Eine große Bedeutung in der Schule hat die Demokratiebildung. An einem Stand konnten sich die Schüler einen Drink zusammenmixen, wobei Apfelsaft, Orangensaft, Kirschsaft und Co. für einen Wert wie „Freiheit“, „Solidarität“ und „Gerechtigkeit“ standen. Gefragt wurden die Schüler außerdem, was sie in letzter Zeit für die Demokratie getan haben. Hier konnte man Punkte auf Felder wie „Ich habe an einer Demo teilgenommen“ oder „Ich war wählen“ kleben. Für die Siebt- bis Zehntklässler wird im Frühjahr eine Juniorwahl veranstaltet, bei der die Jugendlichen Parteien wählen können.

Moritz Faßbinder zeigte den Schülern, wie man „GMS“ auf einen Schlüsselanhänger fräst, sprachverliebte Schüler konnten Bildern französische Wörter zuordnen.

Im Technikraum konnten die Schüler die Werkstücke Elektronik und aus Holz (Kugelschreiberhalter, Kickertisch) betrachten, die Schüler gefertigt haben. In einem Raum konnten die Schüler Zirkeltraining machen. Auch die kleine Mensa war ein beliebter Treffpunkt am Nachmittag.

In der Schule gibt es zahlreiche AGs, zum Beispiel die Theater-AG, die Fitness-AG, die Fußball-AG für Mädchen und ein AG Berufsorientierung. Montags, dienstags und donnerstags wird die GMS zur Ganztagsschule (die Betreuung endet dann um 15.15 Uhr), mittwochs und freitags endet der Unterricht um 12.45 Uhr. Der Mittwoch ist in der Schule der Konferenztag. Beginn ist jeden Tag um 7.45 Uhr. An der GMS Schönau werden 175 Schüler in den Klassen fünf bis sieben unterrichtet, in Todtnau 181 Schüler in den Klassen acht bis zehn.

Die Anmeldungen für die fünfte Klasse finden von Montag, 9. März, bis Donnerstag 12. März, im Sekretariat der GMS, Meinrad-Thoma-Straße 18, in Todtnau statt. Für einen Termin in dieser Woche müssen sich Eltern anmelden unter Tel. 07671/595.