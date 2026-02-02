Gemeinschaftsschule Schönau: Schüler erhielten Einblick in Unterricht

Jungen, Mädchen und ihre Eltern konnten sich am Freitag über die Angebote der Gemeinschaftsschule in Schönau informieren.
Bei einem „Tag der offenen Tür“ am Freitag hat die Gemeinschaftsschule (GMS) Oberes Wiesental potenziell neuen Schülern und ihren Eltern ihre Angebote vorgestellt. In den Naturwissenschaftsräumen konnten die Schüler anhand von Experimenten und mit Anleitung von Hannah Schnoor und Samuel Oßwald physikalische und chemische Phänomene kennenlernen, bei Karin Ruch Badesalz mit Himbeer-, Brombeer- und Sonnenblumenblättern, mit Ringelblumen und Kornblumen sowie mit ätherischen Ölen mischen. Emanuel Hirt zeigte Schülern, wie man eine Ukulele spielt, Gerrit Steinebrunner informierte über die schulische Laufbahn an der GMS.