Gemeinschaftsschule Neubulach: Ein völlig abgefahrenes Training – für mehr Bewegung und Sicherheit

Sicher mit dem Tretroller fahren und gleiten – Schüler aller Jahrgangsstufen nutzen drei Wochen lang ein besondere Bewegungsangebot im Sportunterricht.

Das Tretroller-Mobil der ADAC Stiftung war für drei Wochen zu Gast an der Gemeinschaftsschule. Das Projekt ist nach den Angaben der Schule im Bildungsplan verankert und greift zentrale Inhalte des Bewegungsfeldes „Fahren, Rollen, Gleiten“ auf. Ziel ist es, vielfältige Bewegungserfahrungen auf dem Tretroller zu ermöglichen und motorische Fähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln.

Das Rollermobil ist nicht nur ein zusätzliches Bewegungsangebot, sondern wird gezielt im regulären Sportunterricht eingesetzt. Inhalte wie Gleichgewicht, Koordination, Kraftdosierung, Ausdauer und Reaktionsfähigkeit werden praxisnah geschult. Gleichzeitig lernen die Schüler, ihr eigenes Können realistisch einzuschätzen und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Darüber hinaus leistet das Projekt einen Beitrag zur Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung, indem grundlegende Regeln, vorausschauendes Verhalten und Rücksichtnahme thematisiert werden, ist in der Mitteilung der Schule weiter zu lesen.

Abwechslungsreicher Parcours

Das Tretroller-Mobil brachte eine umfangreiche Ausstattung nach Neubulach mit: Tretroller in verschiedenen Größen, Helme, Markierungshütchen, Geschicklichkeits- und Balanceelemente sowie Rampen. Daraus entstand ein abwechslungsreicher Parcours, der individuell an die jeweilige Klassenstufe angepasst werden konnte – von ersten Fahrversuchen im Primarbereich bis hin zu anspruchsvolleren Aufgaben für die Klassen der Sekundarstufe I.

Lernen mit Spaß

Neben der motorischen Förderung spielt auch der Aspekt der Sicherheit und Rücksichtnahme eine zentrale Rolle. „Regeln, kontrolliertes Fahren und das richtige Einschätzen von Geschwindigkeit werden spielerisch vermittelt und stärken ein verantwortungsbewusstes Verhalten – auch über den Sportunterricht hinaus“, heißt es vonseiten der Schule.

Sportlehrkraft Savino Marotta, der im Vorfeld eine Fortbildung besucht und das Tretroller-Mobil an die GMS Neubulach geholt hat, zeigt sich überzeugt: „Auf dem Tretroller erleben die Schülerinnen und Schüler Bewegung ganz neu. Man sieht sofort, wie sie über sich hinauswachsen, sicherer werden und an Selbstvertrauen gewinnen – genau so wollen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen.“