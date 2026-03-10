Gemeinschaftsschule Neubulach: Ein völlig abgefahrenes Training – für mehr Bewegung und Sicherheit

Sicher mit dem Tretroller fahren und gleiten – Schüler aller Jahrgangsstufen nutzen drei Wochen lang ein besondere Bewegungsangebot im Sportunterricht.
Das Tretroller-Mobil der ADAC Stiftung war für drei Wochen zu Gast an der Gemeinschaftsschule. Das Projekt ist nach den Angaben der Schule im Bildungsplan verankert und greift zentrale Inhalte des Bewegungsfeldes „Fahren, Rollen, Gleiten“ auf. Ziel ist es, vielfältige Bewegungserfahrungen auf dem Tretroller zu ermöglichen und motorische Fähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln.