Gemeinschaftsschule Neubulach: Die Schulsozialarbeit stößt an ihre Grenzen

Der Waldhaus-Bericht offenbart: Es gibt immer mehr Schüler mit Auffälligkeiten. Die Angebote im Jugendtreff Neubulach werden insgesamt gut angenommen.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird auch an der Neubulacher Gemeinschaftsschule (GMS) immer herausfordernder. Davon weiß Sabine Huber zu berichten. Es gebe immer mehr Schüler mit Auffälligkeiten wie Autismus oder ADHS, berichtete sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zudem würden die Jugendlichen vermehrt Gespräche mit der Schulsozialarbeiterin suchen – oft über einen längeren Zeitraum. „Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die wir länger begleiten, nimmt zu“, so Huber. Dies betreffe Schüler aus dem Ganztagsangebot wie auch im Regelschulbetrieb.