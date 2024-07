Die Schülersprecherinnen Crissy und Franzi führten charmant durch das abwechslungsreiche Programm. Sie gaben einen kleinen Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit.

In ihrer Rede verglich Schulleiterin Ute Hausch das Leben mit einem Kaleidoskop. Sie wünschte den Absolventinnen und Absolventen viel Freude und Neugier auf die bunten und wechselnden Muster des Lebens. Glückwünsche und Grußworte kamen auch vom Schulverbandsvorsitzenden Oliver Schmid, der Elternbeiratsvorsitzenden Amelie Roggenstein sowie den Eltern- und Lerngruppensprechern der Abschlussklassen.

Preise und Belobigungen

Zu passender Musik und unter Applaus bekamen die Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse überreicht. In der 9b wurde Kim Dietrich mit einem Preis (Notendurchschnitt bis 1,8) ausgezeichnet. Lorena Link, Julian Rau und Vasilena Yordanova bekamen eine Belobigung (Notendurchschnitt bis 2,3). Sonderpreise für eine Note 1 im Prüfungsfach Englisch gingen an Maja Kubasa und Vasilena Yordanova.

In Stufe 10 gab es Preise für Elina Reithofer und Alexandra Vogel sowie eine Belobigung für Jessica Brenner. Sonderpreise gingen an Jessica Brenner (1 in Englisch) und Hiba Nour (1 in Französisch) sowie Alexandra Vogel, Elina Reithofer und Hanna Lauer (1 in Religion).

Nach der Pause folgten die Beiträge der Schülerinnen und Schüler in Form einer Tanzaufführung, einer nachgespielten Szene der Abschlussfahrt und eines Filmbeitrags. Die Lerngruppe 9a verabschiedete ihre ehemaligen Klassenkameraden mit selbstgenähten Schlüsselanhängern.

Entenfamilie und Schafherde

Die 9b-Lerngruppenleiterin Janina Tranelies verglich ihre Schützlinge in ihrer lebendigen Rede mit einer Entenfamilie. Die „Zehner“ hingegen glichen laut ihrem Lerngruppenleiter Clemens Laauser eher einer Schafherde, die bei näherem Hinsehen doch aus lauter Individuen bestehe und um die er sich als geduldiger Hirte zwei Jahre lang kümmerte. Beide Entlassklassen bedankten sich bei ihren Lehrern und Lehrerinnen mit persönlichen Worten und Geschenken. Ein Stehempfang ließ den festlichen Abend ausklingen.

Lerngruppe 9b: Arjin Agirman, Afsin Agirman, Kim Dietrich, Prija Glaubitz, Charlene Grönke, Maik Hengsteler, Alessia Koch, Maja Kubasa, Lorena Link, Benjamin Meboldt, Mahmoud Mohammad, Dominik Müller, Miriam Nerghis, Julian Rau, Chayenne Roller, Sophie Schmitt, Henry Sieber, Melissa Sumser, Eliezer Teuca, Zarko Trninic, Dominik Wolf, Melek Yapici, Vasilena Yordanova

Lerngruppe 10: Dominik Abt, Harun Brkic, Jessica Brenner, Moritz Demandt, David Grimaldi, Hanna Lauer, Nina Matteis, Melisa Mazrekaj, Hiba Nour, Elina Reithofer, Max Schurr, Jakob Stoll, Iva Udovcic, Alexandra Vogel