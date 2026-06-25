Gemeinschaftsschule in Todtnau: Aktionstag gegen Antisemitismus

Die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental beteiligte sich gemeinsam mit 843 weiteren Schulen aus allen Bundesländern am Anne-Frank-Tag 2026, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Der bundesweite Schulaktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus findet jedes Jahr rund um den Geburtstag Anne Franks am 12. Juni statt. Bereits zum zehnten Mal erinnerte er an das Leben und Vermächtnis des jüdischen Mädchens, dessen Tagebuch weltweit als Symbol für Menschlichkeit, Hoffnung und Erinnerung gilt.

Aus diesem Anlass gestalteten die Schüler der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ mithilfe von Materialien des Anne-Frank-Zentrums eine informative Plakatausstellung. Ein besonderes Highlight war ein detailreiches 3D-Miniaturmodell des Hinterhauses in Amsterdam, in dem sich Anne Frank während der Zeit des Nationalsozialismus gemeinsam mit ihrer Familie vor der Verfolgung versteckt hielt.

Alle Klassenstufen der Gemeinschaftsschule setzten sich intensiv mit den Inhalten der Ausstellung auseinander und bearbeiteten begleitende Aufgaben. Dabei erhielten die Schülerinnen und Schüler nicht nur Einblicke in Anne Franks Lebensgeschichte, sondern beschäftigten sich zugleich mit den Themen Ausgrenzung, Diskriminierung und gesellschaftliche Verantwortung.

Die Ausstellung vermittelte historische Ereignisse auf anschauliche Weise und regte dazu an, über die Bedeutung von Respekt, Toleranz und Menschlichkeit nachzudenken. Gerade in einer Zeit, in der antisemitische und rassistische Haltungen wieder verstärkt sichtbar werden, ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit von besonderer Bedeutung.

Erinnern bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – damit die Verbrechen der Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten und sich niemals wiederholen. Mit ihrer Teilnahme am Anne-Frank-Tag setzte die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental ein klares Zeichen für Vielfalt, Demokratie und ein respektvolles Miteinander.