Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar: Auf dem Weg in neuen Lebensabschnitt

Musikalisch eröffnet durch Stefan Langhammer mit seiner Schulband und „Country Roads“ von John Denver wurden bei der Schulentlassfeier 2025 in der gut besuchten Eschachhalle die Schulabgänger der Klassen neun und zehn der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar vor großem Publikum durch Schulrektor Peter Singer und Bürgermeister Martin Ragg verabschiedet.

Und dies sogar in Form einer Jubiläumsveranstaltung. Die 25. Schulentlassfeier sei es inzwischen schon und zugleich ein bedeutender Meilenstein im Leben dieser jungen Menschen, die es zu feiern gelte, betonte Rektor Singer in seiner Begrüßungsansprache.

Für 51 Schüler beginne nun der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt, davon 24 mit dem Hauptschulabschluss und 27 mit der Mittleren Reife. Und dies in einer Zeit, die von besonderen Herausforderungen geprägt war wie der Corona- Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und der Klimakrise.

„Trotz dieser schwierigen Umstände habt ihr euch durchgekämpft und euch den Herausforderungen der Zeit gestellt“, sagte Singer. Möglich geworden sei dies durch die Mithilfe vieler Menschen, von den Eltern bis hin zu den Lehrkräften, die ihren Schülern zur Seite gestanden seien und denen er seinen Respekt aussprechen wolle. Stellvertretend für alle nannte Singer die Klassenlehrer Kristina Wildegans, Franziska Schreiber und Jan Vogtmann, welche die Abschlussklassen begleitet und betreut haben und sich intensiv und hoch engagiert für jeden Schüler eingesetzt hätten.

Start in Berufsausbildung

Sein Dank galt auch Bürgermeister Martin Ragg und dem Gemeinderat für die Schaffung der hervorragenden Rahmenbedingungen an der Gemeinschaftsschule, die einen solchen Schulerfolg erst möglich gemacht hätten. Besonders freue ihn, dass acht der Absolventen sich entschieden haben, ihren Weg direkt in eine Berufsausbildung zu starten. Denn Betriebe in Niedereschach, Deißlingen und Umgebung würden händeringend Auszubildende suchen, ob Maler, Lackierer, Elektrotechnik oder in vielen anderen Berufen.

Und eines wolle er ganz deutlich herausstellen: Nach neuesten Studien wollten immer mehr junge Menschen ohne Ausbildung arbeiten, weil sie zunächst mehr verdienen als in einer Ausbildung. „Ohne Ausbildung verdienen sie später jedoch weitaus weniger“, so der Hinweis von Singer.

Die Schüler der Klassen 9 a und b freuten sich mit ihren Lehrern Franziska Schreiber und Jan Vogtmann über die bestandenen Prüfungen. Foto: Albert Bantle

Bürgermeister Ragg gratulierte den Jugendlichen auch im Namen seiner Amtskollegen Torben Dorn aus Dauchingen und Ralf Ulbrich aus Deißlingen zu ihren Abschlüssen. Die drei Gemeinden stünden voll und ganz hinter der Gemeinschaftsschule. Es freue es ihn besonders, dass gerade in Sachen Betreuung die große Stärke liege. Neben dem Lehrerkollegium gebe es noch viele Menschen, die sich um die Schüler kümmern, sie betreuen und ihre Sorgen und Nöte ernst nehmen. Dass die Schüler diese Aufmerksamkeit, auch wieder zurückgeben, dies beweise bestens die tolle Spendenaktion anlässlich der letztjährigen Tour Ginkgo zugunsten der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe, bei der durch die Aktionen der Schüler rund 6000 Euro zusammengekommen waren.

Moderiert wie die Entlassfeier von Rebekka Liebrecht und Niklas Trenkle, sorgte ein lustiges Lehrer-Quiz der Klasse neun für Stimmung und Heiterkeit im Saal, gefolgt von einer Talentshow der Zehntklässler. Und nach den Dankesworten der Schul- und Klassensprecher an das Lehrerkollegium für ihre Geduld und Mühen war es soweit: Rektor Singer schritt mit Unterstützung der Klassenlehrer zur heiß ersehnten Zeugnisausgabe und Prämierung der besten Schüler.

Die Preisträger

In der Klassenstufe 9 gab es ein Lob für besondere Leistungen für Marvin Jäger, Alexandra Falk, Noel Herr und Nick Wichtrey. Bester Hauptschüler wurde Marvin Jäger mit einem Schnitt von 2,0. Ihm wurde der Preis des Schulfördervereins Niedereschach überreicht.

In der Klasse 10 gab es ein Lob für Yven König, Adriana Wiemer, Ben Schlenker, Helene Hankel, Adam Seibel und Julian Grill, und mit Kim Midecke und Hannes Bertsche gleich zwei Schulbeste, sie erhielten die Bestpreise gesponsert von der Firma Schuler und vom Förderverein der Gemeinschaftsschule. Den Mathematikpreis erhielt Hannes Bertsche, gesponsert von der Firma Manhardt in Dauchingen. Den Deutschpreis der Firma Jäckle und Flaig aus Niedereschach durfte ebenfalls Hannes Bertsche entgegennehmen. Und für Kim Midecke gab es den Englischpreis von der Volksbank Deißlingen.

Das Modell

Zusammenarbeit

Seit elf Jahren funktioniert die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar bestens. Deißlingen und Niedereschach hatten mit Beginn des Schuljahres 2013/14 die Gemeinschaftsschule beantragt. Die damals ungewöhnlich aufwendige und herausfordernde, weil kreisübergreifende schulische Zusammenarbeit zwischen Niedereschach, Deißlingen und Dauchingen hat sich in diesen zehn Jahren zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. In einer Schullandschaft, in der es in vielen Gemeinden längst keine eigene Schule mehr gibt, haben sich die Schulstandorte in Niedereschach und Deißlingen behauptet. Seither ist den Schülern die Möglichkeit geboten, in sechs Schuljahren den regulären Realschulabschluss zu absolvieren, genau wie an jeder Realschule. Die Klassenstufen fünf bis sieben werden in Deißlingen unterrichtet. Ab Klasse 8 findet ein Wechsel nach Niedereschach statt.