Gemeinschaftsschule Althengstett: Nachwuchsforscher beeindrucken Jury

Kinder und Jugendliche spielerisch an technische Berufe und Studiengänge heranzuführen, ist das Ziel bei der First Lego League. Schüler aus der Gäugemeinde zeigen im Wettbewerb, was sie beim Konstruieren und Programmieren drauf haben.

Die Gruppe „Robohengstett“ der Gemeinschaftsschule (GMS) Althengstett hat vor wenigen Tagen bei der First Lego League in den Räumlichkeiten der Firma Festo in Esslingen einen beeindruckenden Auftritt hingelegt, teilt die GMS mit. Mit viel Engagement und Kreativität hätten die Schüler ihren selbst programmierten Roboter präsentiert, der mit Lego Prime entwickelt wurde. Ein informativer Beitrag zum Thema Weltmeere sei ebenso überzeugend gewesen.

200 Schüler in 16 Teams

Schüler mussten mit selbst konstruierten und programmierten Lego-Robotern in einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Aufgaben selbstständig lösen. Bei der „Esslingen Challenge 2023/24“, einem Regionalwettbewerb mit 200 Schülern in 16 Mannschaften im Festo TechnologieCenter in Esslingen, siegte am Ende das Festo-Team „Robo Gang“. Damit qualifizierte sich das Team für die Meisterschafts-Qualifizierungsrunde mit 17 Mannschaften aus Süddeutschland. Die besten Teams der Qualifizierungsrunde treten dann bei der Dach-Meisterschaft im schweizerischen Davos an.

Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs stand unter dem Motto „Submerged“. Der Robotor der Althengstetter Schüler wurde so programmiert, dass er auf einem etwa drei mal zwei Meter großen Spielfeld Aufgaben meistern konnte.

Schutz der Weltmeere als Thema

Die „Robohengstett“-Gruppe konnte sich laut Mitteilung in einem zweiten Block mit ihrem Vortrag unter den besten vier Teams behaupten und wurde im Bereich „Forschung“ nominiert. Ihr Projekt überzeugte demnach nicht nur durch technische Raffinesse, sondern auch durch die tief gehende Auseinandersetzung mit den Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Schutz der Weltmeere. Die Jury sei jedenfalls von der Präsentation „Polarmeer und die Gefahren durch den Klimawandel“ und den innovativen Ansätzen der Gruppe begeistert gewesen.

Am Ende des Wettbewerbs seien die Althengstetter Teilnehmer mit einer Urkunde und einer Medaille für ihre herausragende Leistung ausgezeichnet worden. „Es war eine tolle Erfahrung, unser Wissen und unsere Ideen mit anderen zu teilen und gleichzeitig so viel Neues zu lernen“, sagte ein Mitglied der Althengstetter Gruppe.

Teamgeist und Kreativität

Die „Robohengstett“-Gruppe hat nicht nur ihr technisches Können unter Beweis gestellt, sondern auch Teamgeist und Kreativität gezeigt. Die GMS Althengstett sei stolz auf ihre jungen Talente und freue sich auf zukünftige Projekte und Wettbewerbe. Die Teilnahme an der First Lego League sei für die Schüler ein unvergessliches Erlebnis gewesen, das sie in ihrer Begeisterung für Technik und Wissenschaft weiter bestärken werde.

