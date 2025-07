Im Rahmen einer Feierstunde in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald in Pforzheim wurden drei Schulen aus der Region Nordschwarzwald mit dem „BoriS – Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg“ ausgezeichnet. Bereits zum 18. Mal wurden damit Schulen gewürdigt, die ihre Schüler n in besonderer Weise bei der Wahl eines Berufs oder Studiums unterstützen.

In diesem Jahr wird das Berufswahl-Siegel im Rahmen der ersten Rezertifizierung an die Carl-Dittler-Realschule in Remchingen und die Gemeinschaftsschule Althengstett verliehen. Bereits die dritte Rezertifizierung erhält die Mörike-Realschule Mühlacker. Die Rezertifizierung ist für weitere fünf Jahre gültig.

Große Herausforderung

Viele Jugendliche stehen am Ende ihrer Schulzeit vor der Herausforderung, sich zwischen 350 dualen Ausbildungsberufen, zahlreichen fachschulischen Ausbildungsgängen und einer großen Zahl an Studiengängen zu entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK.

Diese Wahl für den eigenen Beruf bestimmt den weiteren Lebensweg maßgeblich und sollte daher gut vorbereitet sein. Dabei kommt den Schulen und ihren Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft eine entscheidende Rolle zu. „Das BoriS-Berufswahl-SiegelL ist eine herausragende Auszeichnung, die das Engagement und die Leistungen der Schulen in der Berufsorientierung sichtbar macht“, sagte Oliver Essig, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Nordschwarzwald, bei der Verleihung. „Natürlich wird auch an nicht zertifizierten Schulen gute Arbeit geleistet – aber die Bereitschaft, sich dem anspruchsvollen Verfahren der Zertifizierung zu stellen, den Standard hochzuhalten und diesen auch nach außen zu tragen, zeigt ein besonderes Commitment.“ Das sei nicht nur für Schüler, Eltern und Betriebe von Bedeutung, sondern auch als Bestätigung für den Lehrkörper selbst.

„Uns als Vertreter der regionalen Wirtschaft liegt die Berufswahl besonders am Herzen – nicht nur im Sinne der Fachkräftesicherung, sondern auch, weil sie jungen Menschen Orientierung, Perspektive und Sinn geben kann. Die Arbeit, die hier geleistet wird, wirkt weit über die Schulzeit hinaus – und begleitet die Jugendlichen unter Umständen ihr ganzes Berufsleben“, so Essig weiter

Austausch mit Wirtschaft

Der Austausch zwischen Schule und Wirtschaft steht bei den von der IHK gewürdigten Projekten im Vordergrund. Dabei reicht das Spektrum laut IHK von Schülerfirmen über schulisch organisierte Berufs-Infotage bis hin zu fest vereinbarten Bildungspartnerschaften. „Was die ausgezeichneten Schulen erreicht haben, ist keineswegs selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung. Dieses Ergebnis beruht auf intensiver Vorbereitung, großer Ausdauer und sorgfältiger Planung – weit über das Tagesgeschäft hinaus“, betont Günter Brecht, Leiter Ausbildung – Schule/Beruf der IHK Nordschwarzwald. Der erfolgreiche Übergang von Schule in den Beruf sei dabei der Maßstab. „Die Berufsorientierung auf allen Ebenen zu stärken, erfordert ein langfristiges, systematisch angelegtes Engagement“, so Brecht. Die Lösungen seien im Schul-Curriculum dokumentiert und für jede Lehrkraft einsehbar.

Die Jury

Alle weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg waren auch in diesem Jahr zur Teilnahme an der Zertifizierung aufgerufen. Eine unabhängige Jury mit Vertretern aus Unternehmen und Schulen sowie mit Beratern Agentur für Arbeit und den Wirtschaftskammern hat die Überprüfung vor Ort anhand eines einheitlichen Kriterienkatalogs vorgenommen. „Ein herzlicher Dank gebührt allen Siegel-Schulen und allen Jury-Mitgliedern, die die Auszeichnungen ermöglicht haben“, schloss Brecht.