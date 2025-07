Die Gemeinschaftsschule Althengstett verabschiedete feierlich ihre Schüler der Klassen 9 und 10. Die Zeugnisfeier war ein würdiger Abschluss der Schulzeit – mit einem abwechslungsreichen Programm, das zum Nachdenken und Feiern einlud, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde und Lehrkräfte waren in die Festhalle gekommen, um diesen besonderen Moment mit den Absolventen zu teilen. Schon beim Betreten des Raumes war die besondere Atmosphäre zu spüren: Aufregung, Stolz und eine Prise Wehmut lagen in der Luft.

Lesen Sie auch

Gemeinsame Erlebnisse

Den offiziellen Auftakt machte Schulleiterin Elke Ruf mit einer bewegenden Rede. Sie blickte zurück auf die vergangenen Schuljahre und würdigte die Entwicklung der jungen Menschen. Mit persönlichen Worten erinnerte sie an gemeinsame Erlebnisse, Herausforderungen und Erfolge. Besonders hob sie den Zusammenhalt und das Engagement der Jahrgänge hervor – in schwierigen wie in erfreulichen Zeiten. „Ihr habt euch zu starken Persönlichkeiten entwickelt, bereit für neue Wege“, betonte Ruf und wünschte den Absolventen alles Gute für ihre Zukunft.

Im Anschluss richtete Bürgermeister Rüdiger Klahm das Wort an die Jugendlichen. Er betonte die Bedeutung von Bildung für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen ermutigte er die Schüler, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Programmpunkte, die eindrucksvoll das Talent und die Kreativität der Schülerschaft unter Beweis stellten. Vier kraftvolle Rockklassiker – live vorgetragen von der schuleigenen Band – sorgten für mitreißende Stimmung im Saal. Ein gesungenes Duett rundete die musikalische Unterhaltung ab.

Starker Zusammenhalt

Bevor die Zeugnisse überreicht wurden, hatten die Schüler selbst noch einmal das Wort: Jeweils zwei Vertreter der Klassen 9 und 10 hielten eine persönliche Abschlussrede, in der sie die vergangenen Jahre an der GMS Althengstett Revue passieren ließen – mit einem Augenzwinkern, aber auch mit vielen berührenden Momenten. Sie erinnerten an Klassenfahrten, Projekte, lustige Unterrichtsstunden und gemeinsame Herausforderungen – und vor allem an das Gefühl von Zusammenhalt.

Der wohl bedeutendste Moment des Abends folgte schließlich mit der feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse. Jede Absolventin und jeder Absolvent wurde namentlich aufgerufen, trat unter Applaus auf die Bühne und erhielt das lang ersehnte Dokument – für viele das Symbol eines neuen Lebensabschnitts.

Im Anschluss a wurden die Schüler mit Belobigungen für gute schulische Leistungen und Preisen für besonders herausragende Abschlüsse geehrt.

Belobigungen

Folgende Schüler erhielten für gute schulische Leistungen eine Belobigung: David Benz (9a), Edera Lazzara (9a), Leana Tresic (9a), Ann Uhlenhaut (9a), Hannah Beck (9b), Luis Burkhardt (9b), Ervin Huseni (9b), Maike Wittmann (9b), Jonathan Wurster (9b), Juri Koehler (10a), David Schmidt (10a), Vanessa Steinland (10a), Luke-Bryan Kisling (10a), Martina Giglio (10a), Taina Hachenberg (10a), Tekla Laklakishvili (10a), Dustin Maffucci (10a), Hailie Sendas Horst (10a), Lina Suleiman (10a), Lasse Burkhardt (10a), Mia Krieger (10a), Julia Vollmer (10a), Henry Feinauer (10b), Gabriel Ferreira Alves (10b), Josia Trick (10b), Tamara Walcher (10b), Vincent Heiß (10b), Nico Bittner (10b), Alessia Catarraso (10b), Leon Gesang (10b), Leander Pister (10b), Erik Purwin (10b), Pascal Walz (10b), Ben Zillmann (10b), Timo Schill (10b) und Matteo Scollo (10b).

Preise

Diese Schüler erhielten für sehr gute schulische Leistungen einen Preis: Letitia Cerowski (9a), Celine Schinkel (9a), Emilia Handte (10a), Nelly Allgeier (10a), Magdalena Gründer (10a), Ronja Kastrati (10a), Katja Schöps (10a), Tea Akvic (10a), Anja Geiß (10b), Gioia Albi (10b), Letizia Lucciardello (10b), Leon Illg (10b), Zoe Stern (10b) und Robin Vogt (10b).

Dank an Lehrer

Ein weiterer emotionaler Moment ließ nicht lange auf sich warten: Die Schüler nutzten die Gelegenheit, um sich bei ihren Lehrern zu bedanken – für Unterstützung, Geduld, Motivation und das offene Ohr in schwierigen Zeiten. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Abend aus – begleitet von vielen Gesprächen, Erinnerungen und Plänen für die Zukunft.