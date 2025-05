So werden Besucher der Gartenschau vom Bahnhof zum „Tal X“ geleitet

Gemeinschaftsprojekt in Freudenstadt

1 Gemeinschaftsprojekt: Die Kunstschüler der Luise-Büchner-Schule mit Oberbürgermeister Sonder, Amtsleiterin Zürn und Kunstlehrerin Menze (Mitte) sowie Jürgen Lieb und Sabine Luible vom Baubetriebsamt Foto: Rath/Stadtverwaltung

Bei einem Gemeinschaftsprojekt der Luise-Büchner-Schule und dem Baubetriebsamt der Stadt wurden insgesamt 50 Schneepfosten recycelt. Diese dienen ab dem 23. Mai als ein Leitsystem für die Gartenschau im „Tal X“ Freudenstadt Baiersbronn.









Was macht man in Freudenstadt mit den Schneepfosten nach dem Winter? Zum Beispiel ein besonderes Leitsystem für die Gartenschau im „Tal X“, die am 23. Mai beginnt.