Laut Initiator Johannes Kronbach begann die Geschichte des Projekts vor über fünf Jahren mit Menschen, die Alternativen zum klassischen Älterwerden suchten.

Auf Anregung von Pfarrer Christoph Huss kam man auf leerstehende Gebäude am Zinzendorfplatz. Die wurden nach längeren Gesprächen und der Konzepterstellung von der Europäischen Brüderunität über einen 99-jährigen Erbpachtvertrag an die Genossenschaft „Öko.See.Dorf“ übergeben. Damit schließe man die letzte Baulücke am Zinzendorfplatz.

Kronbach dankte der Gemeinde für die Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln aus dem Landesentwicklungsprogramm „ländlicher Raum“, aus dem laut Bürgermeister Fritz Link 250 000 Euro kamen.

Insgesamt sind etwa 30 Personen beteiligt

Insgesamt etwa 30 Personen, bisher 21 Erwachsene und vier Kinder im Alter von einem bis 76 Jahren, sind laut Kronbach beteiligt. Diese kämen aus der Region, aber auch aus Stuttgart, der Pfalz oder vom Lago Maggiore. Gemeinsam sei allen der Wunsch, das eigene Zusammenleben bewusst und nachhaltig zu gestalten.

Im Haus Jacky ist eine Wohngemeinschaft geplant. Foto: Stephan Hübner

Alle Bewohner seien in Entscheidungsprozesse eingebunden. Man setze auf Ressourcenschonung und die Reduzierung persönlichen Wohnraums zugunsten der Gemeinschaft. Ziele seien das Teilen von Alltagsgegenständen und Verantwortung, ein kleinerer ökologischer Fußabdruck und ein größeres Miteinander. Auch verstehe man sich als aktiver Teil Königsfelds.

Ein Miteinander auf Augenhöhe

Mit diesem Tag feiere man gemeinschaftliches Wohnen und ein Miteinander auf Augenhöhe, so Brigitte Ehry, eine von drei Genossenschaftsvorständen. Das „Öko.See.Dorf“ sei für viele ein Teil ihres Lebens geworden. Es gehe um Menschen, Teilhabe und ein Zuhause das Schutz biete. Besonders schön sei, dass sich bereits Familien zum Mitmachen entschlossen. Sie sei überzeugt, dass das Projekt auch künftige Generationen bereichern könne.

Ein Durchgang soll die Häuser verbinden. Foto: Stephan Hübner

„Aus einer Vision wird Wirklichkeit“, so Bürgermeister Fritz Link in einem Grußwort. Verwaltung und Gemeinderat hätten das Projekt von Anfang an begrüßt, da es an historische Wurzeln Königsfelds, der Idee gemeinschaftlichen Lebens und gewerblicher Entwicklung anknüpfe.

Im geräumigen Dachgeschoss sind zum Teil etwas größere Wohnungen geplant. Foto: Stephan Hübner

Bei Rundgängen erfuhren Besucher, dass im Haus Just eine große Gemeinschaftsküche und ein Aufenthaltsraum zum Musizieren entstehen, bisher asphaltierte Bereiche im Freien entsiegelt, eine 200 Quadratmeter große Dachterrasse begrünt werden sollen.

Baulich vorbereitet aber noch nicht realisiert wird ein Aufzug, da der sehr teuer ist. Ein Baustein des Projekts ist nämlich die Bezahlbarkeit von Wohnraum.

Haus steht unter Denkmalschutz

Im Erdgeschoss des Haus Jacky wird sich der Laden „Schwarzwald-Bike“ ansiedeln. Da das Haus unter Denkmalschutz steht, ist im Obergeschoss eine klassische Wohngemeinschaft mit sechs Zimmern, einer Küche und zwei Bädern geplant. Das Haus Just soll im April 2026 fertig sein, das Haus Jacky im Oktober 2026. Weitere Interessenten sind willkommen. Infos zum Projekt gibt es im Internet unter „oekoseedorf.net/swg/“.