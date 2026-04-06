Gemeinschaft statt Medienrausch: So sieht in Donaueschingen moderne Jugendarbeit aus

Früher kamen Jugendliche in das Jugendhaus nach Donaueschingen, um Playstation zu spielen. Inzwischen geht es den jungen Menschen aber vor allem um Gemeinschaft.

Blaue Wände, Tischkicker, ein überdimensionales Vier-gewinnt-Spiel. „Von der Wandfarbe bis zum Logo des Jugendhauses, hier findet Jugendbeteiligung pur statt“, sagt Jugendhausleiterin Lisa Lehmann und lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Diesen Bereich des Jugendhauses Stadtmühle können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ohne Anmeldung besuchen.

Von Montag bis Freitag öffnet das Jugendhaus seine Türen für unterschiedliche Gruppen oder ein freies Angebot. So gibt es beispielsweise am Dienstag ab 13.30 Uhr für zwei Stunden eine Mädchengruppe oder am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr ein Angebot, mit dem auch die Neun- bis Zwölfjährigen das Jugendhaus kennenlernen können.

„Wir sind offen für alle Kulturen und leben eine hohe Vielfalt. Dafür machen wir auch verschiedene Feste sichtbar, etwa Ostern und Ramadan“, sagt Stephanie Ambacher, die seit 20 Jahren im Haus ist. Für sie sei der Kern der Jugendarbeit nach wie vor, einen Raum zu schaffen, zu dem jeder junge Mensch einfach hinkommen kann, egal ob dieser irgendwo dazugehöre oder nicht.

Stephanie Ambacher kümmert sich seit 2006 um die Jugend in Donaueschingen. Foto: Nadja Varsani

Doch die Corona-Pandemie und die zunehmende Präsenz digitaler Medien haben das Freizeitverhalten der jungen Menschen verändert. Stephanie Ambacher und ihr Team beobachten, dass nicht alle Kinder und Jugendlichen das Bedürfnis haben, sich im öffentlichen Raum zu treffen oder Angebote im Haus wahrzunehmen. Viele seien „gut vernetzt über die Medien“ und bewegten sich vor allem in ihren Freundesgruppen online.

„Die technische Ausstattung in den Familien ist mittlerweile so gut, dass sie nicht mehr ins Haus kommen, weil wir hier die Playstation haben“, fügt Ambacher hinzu. Sie beschreibt eine deutliche Verschiebung im Medienkonsum. Als sie angefangen habe, sei das Thema erst ab der achten Klasse relevant gewesen. Heute hätten bereits Kinder ab der ersten Klasse Smartphones. Nur noch vereinzelt würden Kinder von diesem „medialen Rausch“ durch ihre Familien ferngehalten.

„Wir sind hier Schwester, Mama, Beraterin und Vertrauensperson“, sagt Lisa Lehmann. Foto: Nadja Varsani

Dabei habe die Nachfrage ihrer Wahrnehmung nach nicht nachgelassen. Nur die Art, wie die jungen Menschen an Angeboten teilnehmen, habe sich verändert. Ambacher beschreibt die Arbeit als stark davon geprägt, Familien zu entlasten. „Eltern sollen arbeitstätig und fähig sein, während in der Kinder- und Jugendarbeit genügend Angebote bestehen, damit Kinder ihre Freizeit sinnvoll verbringen können“, ergänzt Lisa Lehmann.

Kinder kennen Einrichtung vom Ferienprogramm

Auch der Umgang von Erwachsenen mit den Kindern habe sich verändert. „Viele Kinder haben inzwischen Geräte, über die sie ihre Eltern erreichen können, und die Eltern tauchen gar nicht mehr hier auf“, erzählt sie. Früher habe man dagegen alle Eltern gekannt. Auch die Spontanität, mit der Kinder erscheinen, habe sich erhöht.

Der gesteigerten Nachfrage nach Betreuungsangeboten kommt das Jugendhaus seit 2022 mit einer Beteiligung an der verlässlichen Ferienbetreuung nach. Donaukids nennt sich das Angebot und richtet sich an Grundschulkinder. „Viele Kinder kennen uns jetzt schon von den Donaukids und freuen sich auf den Übergang, wenn sie ab der fünften Klasse offiziell ins Jugendhaus kommen dürfen“, so Lehmann.

Team sieht sich gut aufgestellt

Insgesamt sieht sich das Team des Jugendhauses Donaueschingen gut aufgestellt, was das Angebot für junge Menschen betrifft. „Kinder und Jugendliche können hier von Jugendfeuerwehr bis Karate aus einer großen Vielfalt von Vereinsaktivitäten auswählen“, sagt Ambacher. Wenn Jugendliche ihren Platz in einem Verein gefunden haben, komme es auch vor, dass dieser das Jugendhaus als vorrangigen Treffpunkt ersetze.

Tierische Begleiterin: Hündin Boo ist emotionale Stütze für Kids und Betreuer des Jugendhauses. Foto: Nadja Varsani

Als Stephanie Ambacher über die Bedeutung ihrer Arbeit spricht, ist sie sichtlich gerührt. „Teilweise kommen die Menschen hier seit Generationen her. Da ist sehr viel Vertrauen und Beziehungsarbeit dabei. Ein Kind, das ich aus dem Jugendhaus kenne, ist heute 29 und trainiert meinen eigenen Sohn im Tennis. Mich rührt es, wenn ich manchmal bemerke, dass wir wie eine große Familie sind.“

Dritte Orte im Wandel

Treffpunkte

Als Dritte Orte werden in der Soziologie informelle Treffpunkte bezeichnet, an denen Menschen gemeinschaftlich abseits der Familie und Arbeit oder Schule zusammenkommen können. Wo sich die Leute früher noch spontan in der Eckkneipe oder dem Leseclub in der Bibliothek getroffen haben, sind solche Orte heute fast ausgestorben. Oder gibt es sie noch und die Menschen nutzen sie nicht mehr? Auf jeden Fall haben Dritte Orte eine Veränderung durchlaufen. In unserer Serie „Dritte Orte im Wandel“ schauen wir uns an, wie sich die Möglichkeit für spontane Gemeinschaft rund um Donaueschingen verändert hat und wo die Begegnung noch gelebt wird.