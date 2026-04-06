Gemeinschaft statt Medienrausch: So sieht in Donaueschingen moderne Jugendarbeit aus

Früher kamen Jugendliche in das Jugendhaus nach Donaueschingen, um Playstation zu spielen. Inzwischen geht es den jungen Menschen aber vor allem um Gemeinschaft.
Blaue Wände, Tischkicker, ein überdimensionales Vier-gewinnt-Spiel. „Von der Wandfarbe bis zum Logo des Jugendhauses, hier findet Jugendbeteiligung pur statt“, sagt Jugendhausleiterin Lisa Lehmann und lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Diesen Bereich des Jugendhauses Stadtmühle können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ohne Anmeldung besuchen.