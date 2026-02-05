Gemeinsames Mittagessen in Nagold: Was die Vesperkirche ab März wieder bietet

Die zwölfte Auflage der Vesperkirche startet demnächst: Ab dem 1. März wird in Nagold gemeinsam gespeist. Der Vorstand erzählt von Veränderungen und Herausforderungen in diesem Jahr.

Sie geht in die zwölfte Runde, die Vesperkirche. Zwei Wochen lang wird demnächst gemeinsam gespeist. Eingeladen sind alle, die möchten – unabhängig von Herkunft, Konfession oder sozialem Status. Das große Sozialprojekt der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Nagold legt darauf Wert, Menschen aus verschiedenen Schichten zusammenzubringen und das Wir-Gefühl zu stärken – und das beim gemeinsamen Mittagsessen.

Worum es in der Vesperkirche genau geht, was in diesem Jahr anders ist und mit welchen Herausforderungen sie in diesem Jahr zu kämpfen hatten, erzählen die drei Vorstandsmitglieder Marlies Katz, Veronika Rais-Wehrstein und Gerd Gauß.

„Solidaresser“ erwünscht und auf Spenden angewiesen

Unter dem Motto „Gemeinsam an einem Tisch“ wird sich kennengelernt, miteinander gegessen, gelacht und im besten Fall angefreundet. Seit 2013 werden daher rund 500 Menschen jeden Tag für zwei Wochen mit Mittagessen versorgt. Ehrenamtliche Helfer sind dabei von großer Bedeutung – sie helfen in der Küche, beim Servieren, Abräumen oder schenken den Gästen Getränke aus.

Gerade zum so genannten „Solidaressen“ ruft der Vorstand des Projekts auf: Wer mittags mit Mitmenschen essen möchte und etwas Gutes tun möchte, kann dies dort tun – beim Solidaressen wird nämlich die eigene Mahlzeit sowie die einer anderen Person mitbezahlt. Der Mindestbeitrag pro Mahlzeit liegt bei einem Euro, ob man mehr zahlen möchte, ist jedem selbst überlassen.

Gerade in diesem Jahr ist die Vesperkirche auf Spenden angewiesen – die Kosten seien gestiegen, erzählen die Vorstandsmitglieder. In den vergangenen Jahren konnte der Vorstand bereits nicht die Kosten ausgleichen, in diesem Jahr erhoffen sie sich, eine schwarze Null zu erreichen.

Kostenloser Marktstand statt Vespertüten

Auch freuen sich die Mitglieder über Kuchenspenden – täglich würden nämlich 35 Kuchen serviert, am Wochenende sogar noch mehr. Aber auch frische Lebensmittel werden gerne angenommen: Anstelle der verteilten Vespertüten soll nämlich ein kostenloser Marktstand im Untergeschoss Menschen die Möglichkeit geben, sich eine Tüte selbst zusammenzustellen. Die Auswahl reicht von Brot, Käse und Wurst über Obst bis hinzu Marmelade.

Wer mit anpacken und etwa beim Servieren helfen möchte, kann sich ebenfalls bei dem Vorstand melden. Da die Vesperkirche samt Vorbereitungen um zehn Uhr beginnt und bis etwa 15 Uhr andauert, wäre es wichtig, dass Interessierte in diesem Zeitrahmen mithelfen könnten.

Viele Angebote und Veranstaltungen

Einiges ist neben des gemeinsamen Mittagessens geboten: Am Samstag, 28. Februar, findet ein Benefizkonzert der Emmisingers statt. Montags, am 2. März und 9. März, probt der Vesperkirchenchor ab 19 Uhr gemeinsam – jeder, der möchte, kann an den Abenden mitsingen. Am 5. März tritt die Gruppe Lapero auf und spielt ebenfalls ein Benefizkonzert – an diesem Abend wird auch Abendessen bereitgestellt.

Am Sonntag, 8. März, findet ein Familientag statt. „Hauptsächlich sind zwar Familien da, aber es kommen auch immer wieder viele Schüler an dem Tag vorbei“, sagt Gerd Gauß. Donnerstags, 10. März, findet ein Schlagernachmittag ab 15 Uhr statt.

Den Abschluss macht am 12. März ein eigens initiiertes Format der Vesperkirche namens „Freiraum“ und das unter dem Motto „Einfach glücklich?!“. Im Fokus steht ein Austausch über Wünsche und die eigene Lebensgestaltung, um so verschiedene Blickwinkel auf das Glück zu vermitteln.

Infokasten

Spenden

Über helfende Hände und Spenden freut sich der Vorstand. Spendensummen können an folgende Konten überwiesen werden: Volksbank in der Region eG, IBAN: DE64 6039 1310 0682 1440 02, BIC: GENODES1VBH. Und: Sparkasse Pforzheim Calw, IBAN: DE46 6665 0085 0008 7411 07, BIC: PZHSDE66XXX. Bei beiden Konten wird um das Stichwort ACK / Vesperkirche gebeten.