Gemeinsames Mittagessen in Nagold: Was die Vesperkirche ab März wieder bietet

Die zwölfte Auflage der Vesperkirche startet demnächst: Ab dem 1. März wird in Nagold gemeinsam gespeist. Der Vorstand erzählt von Veränderungen und Herausforderungen in diesem Jahr.
Sie geht in die zwölfte Runde, die Vesperkirche. Zwei Wochen lang wird demnächst gemeinsam gespeist. Eingeladen sind alle, die möchten – unabhängig von Herkunft, Konfession oder sozialem Status. Das große Sozialprojekt der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Nagold legt darauf Wert, Menschen aus verschiedenen Schichten zusammenzubringen und das Wir-Gefühl zu stärken – und das beim gemeinsamen Mittagsessen.